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Полиция Франции предупредила о готовящихся атаках ИГ
07.05.2017 10:03 — Новости Мира | Tut.by
Французские спецслужбы распространили ориентировки на двух граждан Бельгии и одного афганца, подозреваемых в подготовке теракта. Как сообщает Daily News, Забиулла Сарвари, Биляль аль-Маркои и Тарик Жадаун планируют проникнуть на территорию республики и совершить преступление под флагом «Исламского государства».
Власти призывают общественность помочь в розыске подозреваемых, и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях.
Биляль аль-Маркои ранее попадал в поле зрения европейских спецслужб. Бельгийская HLN.be в мае прошлого года писала, что он стал приверженцем ИГ и в 2013 году переехал в Сирию.
Вечером в четверг, 20 апреля, преступники
26 апреля французские и бельгийские спецслужбы провели совместную операцию, в результате которой были задержаны 10 человек. Они подозреваются в пособничестве Амеди Кулибали, напавшему на супермаркет кошерных продуктов в Париже в январе 2015 года. Тогда в заложниках у террориста оказались 15 человек, четверо покупателей погибли. Кулибали был убит в ходе штурма магазина спецназом.
За прошедшие два года от атак радикальных исламистов в стране погибли более 230 человек.
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Французские спецслужбы распространили ориентировки на двух граждан Бельгии и одного афганца
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