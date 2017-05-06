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Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет

07.05.2017 11:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщил генеральный директор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай.

«Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, — сообщил чиновник. — Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы».

Знаменитый непальский скалолаз в числе 317 альпинистов, получивших в этом году лицензии на восхождение, прибыл в конце апреля в базовый лагерь на склоне Эвереста. Он проходил акклиматизацию, чтобы попытаться вернуть титул старейшего покорителя самой высокого пика Земли. Шерхан уже был обладателем этого титула после восхождения в 2008 году, когда ему исполнилось 76 лет, однако спустя пять лет его рекорд побил 80-летний японский альпинист Юичиро Миура.

«Шерхан стремился восстановить свой титул и закрепить первенство, утраченное в 2013 году, — заявил президент Ассоциации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа. — Он был в отличной форме, тренировался каждый день и сохранил прежнюю выносливость, ежедневно проходя по 14−15 км по сложному рельефу». Как отметил Шерпа, все коллеги «тяжело переживают гибель старейшего восходителя Непала, который стремился сохранить пальму первенства за своей родиной».

Как сообщает Euronews, у бывшего «гуркхи» — солдата колониальных войск Великобритании, набиравшихся из непальских добровольцев, остались 17 внуков и 6 правнуков.

В этом году заявку на восхождение высочайшей вершины мира, по данным непальских властей, подали 750 человек.

 
 
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"Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа", - сообщил чиновник

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