Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет

Старейший в мире альпинист непалец Мин Бахадур Шерхан скончался 6 мая от сердечного приступа при попытке вновь подняться на Эверест и стать самым возрастным покорителем этой вершины. Об этом сообщил генеральный директор департамента туризма Непала Динеш Бхаттарай.

«Шерхан скончался в базовом лагере на склоне Эвереста сегодня от сердечного приступа, — сообщил чиновник. — Его тело вертолетом завтра будет доставлено в Катманду для проведения экспертизы».