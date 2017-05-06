ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сирийские беженцы назвали сына в честь премьер-министра Канады

07.05.2017 12:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мохаммед и Афра Билан, беженцы из Сирии, нашедшие приют в Канаде, назвали новорожденного сына в честь ее премьер-министра.


Фото из Facebook Muhammad Bilan

Джастин Трюдо Билан появился на свет в четверг в Калгари. Он третий ребенок Мохаммеда и Афры.

Раньше молодые супруги жили в Дамаске, где Мохаммед работал парикмахером. Правительственные солдаты арестовали его и несколько дней продержали в заключении — как выяснилось, по ошибке. После этого Мохаммед и Афра решили больше не испытывать судьбу, и в феврале прошлого года прибыли в Монреаль, где первым их впечатлением был непривычный холод.

Теперь они и их дети получили официальные статус беженцев. 29-летний Мухаммед работает продавцом в овощном магазине. Муж и жена порядочно усовершенствоввали свой английский и вполне довольны жизнью.

С ноября 2015 года, когда Джастин Трюдо возглавил правительство, Страна Кленового Листа приняла свыше 40 тысяч беженцев из Сирии. Около тысячи из них живут в Калгари.

Глава кабинета лично приветствовал прибывающих сирийцев в аэропорту, а в январе этого года, когда новый президент США Дональд Трамп издал указ, ограничивающий въезд граждан нескольких исламских стран, заявил, что политика Канады в этом вопросе останется неизменной.

«Он [Джастин Трюдо] прекрасный человек, — заявила Би-би-си по телефону Афра Билан. — Он помогает людям. Нам захотелось как-то выразить нашу благодарность ему и всей Канаде».


Фото: Reuters

Это уже второй такой случай. В феврале нынешнего года другая супружеская пара из Сирии, живущая в провинции Онтарио, назвала сына Джастином.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй такой случай. В феврале нынешнего года другая супружеская пара из Сирии, живущая в провинции Онтарио, назвала сына Джастином.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Старейший альпинист мира умер при попытке вновь покорить Эверест в возрасте 86 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика