ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ущерб в 350 миллионов бутылок. Из-за заморозков виноградники Франции потеряют до 50% урожая

07.05.2017 13:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Знаменитые виноградники региона Бордо могут потерять в этом году половину урожая, заявил в своем коммюнике в субботу, 6 мая, Профессиональный союз бордосских вин. Заморозки, которые продолжались на протяжении двух ночей, охватили около 70% территории винодельческого региона.


Фото: Reuters

Эстренное заседание Сельскохозяйственной палаты департамента Жиронда состоялось в пятницу, 5 мая. В нем приняли участие представители профессиональных объединений, банков и страховых компаний, а также префект департамента. Они попытались определить объем нанесенного заморозками ущерба и рассмотреть все возможные способы материальной помощи.

«Вокруг Бордо заморозки затронули 60 — 70% территории, с разной степенью урона, но многие участки затронуты на 100%, — сказал на заседании заместитель председателя профессионального союза. — В зависимости от того, как пойдет дальнейший рост винограда, потери урожая могут составить 50%».

Костры прямо на плантациях. Во Франции спасают урожай винограда от заморозков

Собравшиеся также подчеркнули, что от заморозков пострадали такие близлежащие винодельческие области, как Коньяк, Бержерак и некоторые другие. Ущерб оценивается в 350 миллионов бутылок, что в финансовом выражении составляет один — два миллиарда евро. Кроме виноградников, пострадали другие сельскохозяйственные культуры.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От заморозков пострадали такие винодельческие области, как Бордо, Коньяк, Бержерак и некоторые другие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Сирийские беженцы назвали сына в честь премьер-министра Канады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика