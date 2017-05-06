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Ущерб в 350 миллионов бутылок. Из-за заморозков виноградники Франции потеряют до 50% урожая
07.05.2017 13:25 — Новости Мира | Tut.by
Знаменитые виноградники региона Бордо могут потерять в этом году половину урожая, заявил в своем коммюнике в субботу, 6 мая, Профессиональный союз бордосских вин. Заморозки, которые продолжались на протяжении двух ночей, охватили около 70% территории винодельческого региона.
Эстренное заседание Сельскохозяйственной палаты департамента Жиронда состоялось в пятницу, 5 мая. В нем приняли участие представители профессиональных объединений, банков и страховых компаний, а также префект департамента. Они попытались определить объем нанесенного заморозками ущерба и рассмотреть все возможные способы материальной помощи.
«Вокруг Бордо заморозки затронули 60 — 70% территории, с разной степенью урона, но многие участки затронуты на 100%, — сказал на заседании заместитель председателя профессионального союза. — В зависимости от того, как пойдет дальнейший рост винограда, потери урожая могут составить 50%».
Собравшиеся также подчеркнули, что от заморозков пострадали такие близлежащие винодельческие области, как Коньяк, Бержерак и некоторые другие. Ущерб оценивается в 350 миллионов бутылок, что в финансовом выражении составляет один — два миллиарда евро. Кроме виноградников, пострадали другие сельскохозяйственные культуры.
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От заморозков пострадали такие винодельческие области, как Бордо, Коньяк, Бержерак и некоторые другие.
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