Ущерб в 350 миллионов бутылок. Из-за заморозков виноградники Франции потеряют до 50% урожая

Знаменитые виноградники региона Бордо могут потерять в этом году половину урожая, заявил в своем коммюнике в субботу, 6 мая, Профессиональный союз бордосских вин. Заморозки, которые продолжались на протяжении двух ночей, охватили около 70% территории винодельческого региона.



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Эстренное заседание Сельскохозяйственной палаты департамента Жиронда состоялось в пятницу, 5 мая. В нем приняли участие представители профессиональных объединений, банков и страховых компаний, а также префект департамента. Они попытались определить объем нанесенного заморозками ущерба и рассмотреть все возможные способы материальной помощи.

«Вокруг Бордо заморозки затронули 60 — 70% территории, с разной степенью урона, но многие участки затронуты на 100%, — сказал на заседании заместитель председателя профессионального союза. — В зависимости от того, как пойдет дальнейший рост винограда, потери урожая могут составить 50%».

Собравшиеся также подчеркнули, что от заморозков пострадали такие близлежащие винодельческие области, как Коньяк, Бержерак и некоторые другие. Ущерб оценивается в 350 миллионов бутылок, что в финансовом выражении составляет один — два миллиарда евро. Кроме виноградников, пострадали другие сельскохозяйственные культуры.