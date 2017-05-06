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В Петербурге корабли отозвали с парада после захода американского эсминца в Балтийское море

07.05.2017 14:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Боевые корабли Балтийского флота, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде в День Победы, 6 мая внезапно покинули причалы и ушли в неизвестном направлении. По информации «Фонтанки», это может быть связано с тем, что к берегам Калининграда подошел американский эсминец «Карни» с крылатыми ракетами.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Wikimedia.org

Из акватории Невы ушли малый противолодочный корабль «Уренгой» и подлодка «Колпино». Корвет «Стойкий» и ракетный катер «Моршанск» не успели войти в Петербург и также отправились в сторону Балтийского моря.

Затем «Стойкий» и «Уренгой» встали на рейд у острова Котлин, где находится Кронштадт. «Фонтанка» пишет, что на «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны.

У причалов в Петербурге остались два минных тральщика и малый противолодочный корабль «Зеленодольск».

Источник РИА Новости в Санкт-Петербурге рассказал, что военно-морской парад в День Победы все равно состоится, но в нем будет участвовать меньше кораблей. Собеседник агентства отверг связь маневров с заходом «Карни» в Балтийское море.

Эсминец «Карни» относится к типу «Арли Берк» и вооружен, в том числе, крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью поражения свыше тысячи километров.

7 мая в Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы. В ней приняла участие боевая техника, а также авиация.

 
 
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Из акватории Невы ушли малый противолодочный корабль "Уренгой" и подлодка "Колпино". Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Моршанск" не успели войти в Петербург и также...

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