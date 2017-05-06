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В Петербурге корабли отозвали с парада после захода американского эсминца в Балтийское море
07.05.2017 14:34 — Новости Мира | Tut.by
Боевые корабли Балтийского флота, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде в День Победы, 6 мая внезапно покинули причалы и ушли в неизвестном направлении. По информации «Фонтанки», это может быть связано с тем, что к берегам Калининграда подошел американский эсминец «Карни» с крылатыми ракетами.
Из акватории Невы ушли малый противолодочный корабль «Уренгой» и подлодка «Колпино». Корвет «Стойкий» и ракетный катер «Моршанск» не успели войти в Петербург и также отправились в сторону Балтийского моря.
Затем «Стойкий» и «Уренгой» встали на рейд у острова Котлин, где находится Кронштадт. «Фонтанка» пишет, что на «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны.
У причалов в Петербурге остались два минных тральщика и малый противолодочный корабль «Зеленодольск».
Источник РИА Новости в Санкт-Петербурге
Эсминец «Карни» относится к типу «Арли Берк» и вооружен, в том числе, крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью поражения свыше тысячи километров.
7 мая в Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы. В ней приняла участие боевая техника, а также авиация.
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Из акватории Невы ушли малый противолодочный корабль "Уренгой" и подлодка "Колпино". Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Моршанск" не успели войти в Петербург и также...
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