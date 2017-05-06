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Президент Франции и два претендента на его место проголосовали за нового главу страны

07.05.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Около полудня по минскому времени оба кандидата на пост президента Франции отдали свои голоса за нового главу государства. Не остался безучастным и действующий глава Елисейского дворца Франсуа Олланд. Напомним, во Франции 7 мая проходит второй тур президентских выборов. По данным на 12.00 по минскому времени, явка избирателей составила более 28%.


Тюль, Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон, который согласно опросам общественного мнения является фаворитом гонки, вместе с женой Брижит прибыл на избирательный участок в мэрии курортного города Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, северо-западная часть Франции). У входа в участок его встретили около 200 сторонников, которых он поприветствовал, пожал многим руки.


Эммануэль Макрон прибыл на избирательный участок в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон голосует в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Кандидат голосовал и в первом туре на данном участке, так как они с женой имеют в этом курортном городе трехэтажный дом. После голосования Макрон отправился в свой предвыборный штаб в Париж.


Эммануэль Макрон голосует в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале, северо-запад), тут же она отдала свой голос и в первом туре. Ле Пен прибыла на участок в окружении охранников, после голосования она прошла до машины через большое количество собравшихся тут ее сторонников. Позже она отобедала с мэром города и отправилась в Париж.


Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

После окончания голосования Макрон и Ле Пен отправятся на митинги своих сторонников. Макрон выступит на площади перед Лувром, а Ле Пен — в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу.


Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Уходящий президент Франсуа Олланд, пробывший на посту один срок и не пожелавший выдвигать свою кандидатуру повторно, проголосовал на избирательном участке в городе Тюль, административный центр департамент Коррез. До президентства он был мэром этого города.


Президент Франции Франсуа Олланд в Тюле. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Его встретили местные жители с растяжкой «Спасибо за ваши пять лет правления». Он пообщался с горожанами, ответил на вопросы журналистов, встретился с руководством города, сообщает BFM-TV.


Президент Франции Франсуа Олланд во время голосования 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

По слухам, Олланд попросил своих родственников подыскать ему дом в городе Тюль, также он ищет жилье в Париже, ведь уже в середине мая он должен будет уступить место в Елисейском дворце своему преемнику.


Президент Франции Франсуа Олланд во время голосования 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Жена Эммануэля Макрона Брижит голосует в Ле-Туке. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Французские эмигранты в Лондоне голосуют за президента Франции 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Французские эмигранты в Лондоне голосуют за президента Франции 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон с женой в Ле-Туке. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters


 
 
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Напомним, во Франции 7 мая проходит второй тур президентских выборов. По данным на 12.00 по минскому времени, явка избирателей составила более 28%.

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