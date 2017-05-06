Президент Франции и два претендента на его место проголосовали за нового главу страны

Около полудня по минскому времени оба кандидата на пост президента Франции отдали свои голоса за нового главу государства. Не остался безучастным и действующий глава Елисейского дворца Франсуа Олланд. Напомним, во Франции 7 мая проходит второй тур президентских выборов . По данным на 12.00 по минскому времени, явка избирателей составила более 28%.



Тюль, Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон, который согласно опросам общественного мнения является фаворитом гонки, вместе с женой Брижит прибыл на избирательный участок в мэрии курортного города Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, северо-западная часть Франции). У входа в участок его встретили около 200 сторонников, которых он поприветствовал, пожал многим руки.



Эммануэль Макрон прибыл на избирательный участок в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters



Эммануэль Макрон голосует в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Кандидат голосовал и в первом туре на данном участке, так как они с женой имеют в этом курортном городе трехэтажный дом. После голосования Макрон отправился в свой предвыборный штаб в Париж.



Эммануэль Макрон голосует в Ле-Туке вместе с женой. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале, северо-запад), тут же она отдала свой голос и в первом туре. Ле Пен прибыла на участок в окружении охранников, после голосования она прошла до машины через большое количество собравшихся тут ее сторонников. Позже она отобедала с мэром города и отправилась в Париж.



Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

После окончания голосования Макрон и Ле Пен отправятся на митинги своих сторонников. Макрон выступит на площади перед Лувром, а Ле Пен — в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу.



Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Уходящий президент Франсуа Олланд, пробывший на посту один срок и не пожелавший выдвигать свою кандидатуру повторно, проголосовал на избирательном участке в городе Тюль, административный центр департамент Коррез. До президентства он был мэром этого города.



Президент Франции Франсуа Олланд в Тюле. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Его встретили местные жители с растяжкой «Спасибо за ваши пять лет правления». Он пообщался с горожанами, ответил на вопросы журналистов, встретился с руководством города, сообщает BFM-TV .



Президент Франции Франсуа Олланд во время голосования 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

По слухам, Олланд попросил своих родственников подыскать ему дом в городе Тюль, также он ищет жилье в Париже, ведь уже в середине мая он должен будет уступить место в Елисейском дворце своему преемнику.



Президент Франции Франсуа Олланд во время голосования 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Жена Эммануэля Макрона Брижит голосует в Ле-Туке. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Французские эмигранты в Лондоне голосуют за президента Франции 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Французские эмигранты в Лондоне голосуют за президента Франции 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Эммануэль Макрон с женой в Ле-Туке. Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

Франция, 7 мая 2017 года. Фото: Reuters

