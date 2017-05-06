|
Президент Франции и два претендента на его место проголосовали за нового главу страны
07.05.2017 15:01 — Новости Мира | Tut.by
Около полудня по минскому времени оба кандидата на пост президента Франции отдали свои голоса за нового главу государства. Не остался безучастным и действующий глава Елисейского дворца Франсуа Олланд. Напомним, во Франции 7 мая проходит
Эммануэль Макрон, который согласно опросам общественного мнения является фаворитом гонки, вместе с женой Брижит
Кандидат голосовал и в первом туре на данном участке, так как они с женой имеют в этом курортном городе трехэтажный дом. После голосования Макрон отправился в свой предвыборный штаб в Париж.
Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале, северо-запад), тут же она отдала свой голос и в первом туре. Ле Пен прибыла на участок в окружении охранников, после голосования она прошла до машины через большое количество собравшихся тут ее сторонников. Позже она отобедала с мэром города и отправилась в Париж.
После окончания голосования Макрон и Ле Пен отправятся на митинги своих сторонников. Макрон выступит на площади перед Лувром, а Ле Пен — в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу.
Уходящий президент Франсуа Олланд, пробывший на посту один срок и не пожелавший выдвигать свою кандидатуру повторно, проголосовал на избирательном участке в городе Тюль, административный центр департамент Коррез. До президентства он был мэром этого города.
Его встретили местные жители с растяжкой «Спасибо за ваши пять лет правления». Он пообщался с горожанами, ответил на вопросы журналистов, встретился с руководством города, сообщает
По слухам, Олланд попросил своих родственников подыскать ему дом в городе Тюль, также он ищет жилье в Париже, ведь уже в середине мая он должен будет уступить место в Елисейском дворце своему преемнику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, во Франции 7 мая проходит второй тур президентских выборов. По данным на 12.00 по минскому времени, явка избирателей составила более 28%.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии