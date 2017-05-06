Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу « Мир » рассказал о подготовке и ожиданиях от встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Он также пояснил на кого ориентируется российское руководство в выстраивании отношений с США.



Сергей Лавров. Фото: Reuters

По словам Лаврова, Москва ожидает от встречи конкретных результатов.

«Понимаете, встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: «Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот наконец она состоялась», — сказал Лавров.

Он отметил, что главы государств встречаются не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах.

«Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. И мы сейчас этим занимаемся», — отметил Лавров.

По словам Лаврова, в теперешних отношениях с США Москва ориентируется на то, что Трамп настроен на продолжение усилий по нормализации отношений «в общих интересах».

«Вы знаете, мне очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации. Может быть, они еще пока друг к другу не притерлись. Мы обычно ориентируемся на главное действующее лицо. В этом случае это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который дал очень высокую оценку и визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, и недавнему своему телефонному разговору с президентом Путиным и выразил настрой на то, чтобы продолжать развивать наши усилия по продвижению отношений в общих интересах. Вот мы на это ориентируемся», — заключил он.

Как ранее заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа может пройти на саммите G20 в июле в Гамбурге.

Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп не раз заявлял о желании улучшить отношения с Россией. После инаугурации в январе этого года президенты дважды разговаривали по телефону , однако до сих пор не встречались. В прошлом месяце в Москве побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, где встретился сначала с главой МИД Сергеем Лавровым, а потом и с президентом Путиным. Трамп заявил, что встреча прошла лучше, чем ожидалось, однако, по его словам, РФ и США не ладят друг с другом.