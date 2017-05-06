За месяц протестов в Венесуэле погибло почти 40 человек

Продолжающиеся месяц акции протеста против власти в Венесуэле унесли жизни 37 человек. Среди них как протестующие, так и полицейские.

Как сообщила 5 мая прокуратура Венесуэлы, в ходе протестов, которые начались в стране 4 апреля, 717 человек получили ранения при столкновениях протестующих с полицией. Число погибших подбирается к сорока. Больше всего людей погибло в столице, Каракасе, - 18 человек. Среди убитых один полицейский и один сотрудник нацгвардии.

6 мая на площади Вилья-дель-Росарио был сброшен памятник бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на лидера местной оппозиции Энрике Каприлеса, в Венесуэле начались масштабные аресты среди военных чинов: 85 представителей вооруженных сил были задержаны. В качестве причины называется подавление оппозиции.

Акции протеста в Венесуэле начались после того, как действующий президент страны Николас Мадуро принял решение созвать новый парламент и дать ему полномочия по внесению изменений в Конституцию. После этого президента обвинили в желании утвердить в стране диктатуру. Протесты проходят также на фоне крайне напряженной экономической ситуации.