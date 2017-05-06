В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Забайкалье опрокинулся автобус с детьми из Монголии Всего в салоне находились 23 человека, из них 18 детей в возрасте от шести до десяти лет.

Экскурсионный автобус, перевозивший монгольскую детскую команду по художественной гимнастике, перевернулся на трассе в Забайкальском крае. СМИ сообщают о том, что в результате инцидента как минимум два ребенка пострадали.Инцидент произошел на 62 км трассы "Чита-Забайкальск". Всего в салоне находились 23 человека, из них 18 детей в возрасте от шести до десяти лет. На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники.