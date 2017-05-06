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МВД объявило предварительные данные о явке на выборах во Франции

07.05.2017 18:22 — Новости Мира | БелТА  
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По состоянию на 18-00 по минскому времени явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 65,3%. Это меньше, чем в первом туре (тогда явилось 69,42% избирателей), состоявшемся 23 апреля и меньше, чем в 2007 и 2012 годах (в те годы на участки явились 75,11% и 71,96% избирателей соответственно). Такие данные приводит Министерство внутренних дел Франции, ответственное за контроль за выборами и объявление результатов.По данным экзитполов, которые дают лишь предварительное и неофициальное представление об итогах выборов, Эммануэль Макрон, лидер движения "Вперед!" набирает от 60 до 63% голосов избирателей. Также сообщается что данный кандидат лидирует по итогам голосования в заморских территориях.Голосование завершится в 21-00 по минскому времени. Чуть позже станут известны окончательные данные экзитполов. МВД также обнародует предварительную информацию в течение ночи. Официальные результаты выборов озвучат 11 мая 2017 года.
 
 
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По состоянию на 18-00 по минскому времени явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 65,3%. Это меньше, чем в первом туре (тогда явилось 69,42%...

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