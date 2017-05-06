В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Турции на аттракционе оборвался трос, есть пострадавшие По словам врачей, раненым ничего не угрожает, а в отношении владельцев луна-парка будет проверка проверка.

В городе Конья, в местном парке развлечений, на одном из аттракционов оборвался трос, передают информагентства. В результате инцидента как минимум 10 человек получили ранения разной степени тяжести.Это произошло при подъеме конструкции. В тот момент, когда лопнула стальная нить, платформа рухнула на землю и сразу несколько человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. По словам врачей, раненым ничего не угрожает, а в отношении владельцев луна-парка будет проверка проверка.