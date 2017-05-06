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В Турции на аттракционе оборвался трос, есть пострадавшие

07.05.2017 18:43 — Новости Мира | БелТА  
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В Турции на аттракционе оборвался трос, есть пострадавшие
В городе Конья, в местном парке развлечений, на одном из аттракционов оборвался трос, передают информагентства. В результате инцидента как минимум 10 человек получили ранения разной степени тяжести.Это произошло при подъеме конструкции. В тот момент, когда лопнула стальная нить, платформа рухнула на землю и сразу несколько человек получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы. По словам врачей, раненым ничего не угрожает, а в отношении владельцев луна-парка будет проверка проверка.
 
 
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По словам врачей, раненым ничего не угрожает, а в отношении владельцев луна-парка будет проверка проверка.

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