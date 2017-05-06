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СМИ сообщили о первых итогах голосования на выборах президента Франции

07.05.2017 18:55 — Новости Мира | Tut.by  
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На выборах президента Франции лидирует кандитат-центрист Эммануэль Макрон, утверждает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на проведенный тремя институтами общественного мнения опрос. Такие же данные приводит телеканал RTBF.


Фото: Reuters

По данным СМИ, согласно проведенным в день голосования опросам, Маркон набирает 60% голосов избирателей. Какой процент у Ле Пен, издания не отмечают.

Предварительные результаты, основанные на подсчете первых голосов, будут известны после 20.00 по минскому времени, когда закроются все избирательные участки. Официальные цифры огласят только 11 мая.

То, что первые данные экзит-полов приводят СМИ соседних государств, объясняется законом, запрещающим французским СМИ публиковать результаты опросов избирателей до закрытия участков для голосования.

По данным МВД, явка на 18.00 составила более 65%.

 
 
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По данным СМИ, согласно проведенным в день голосования опросам Маркон набирает 60% голосов избирателей. Какой процент у Ле Пен издания не отмечают.

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