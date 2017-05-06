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Инцидент на шахте в китайской провинции Хунань привел к гибели людей

07.05.2017 19:11 — Новости Мира | БелТА  
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Инцидент на шахте в китайской провинции Хунань привел к гибели людей
Фото Синьхуа
Агентства Синьхуа сообщает о гибели по меньшей мере трех человек в результате аварии на угольной шахте. Инцидент произошел в воскресенье и о причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами. На шахте продолжаются спасательные работы.
 
 
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Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами.

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