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Инцидент на шахте в китайской провинции Хунань привел к гибели людей
07.05.2017 19:11 — Новости Мира | БелТА
Фото СиньхуаАгентства Синьхуа сообщает о гибели по меньшей мере трех человек в результате аварии на угольной шахте. Инцидент произошел в воскресенье и о причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами. На шахте продолжаются спасательные работы.
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Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами.
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