Фото Синьхуа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инцидент на шахте в китайской провинции Хунань привел к гибели людей Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами.

Агентства Синьхуа сообщает о гибели по меньшей мере трех человек в результате аварии на угольной шахте. Инцидент произошел в воскресенье и о причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что еще 18 шахтеров остаются под завалами. На шахте продолжаются спасательные работы.