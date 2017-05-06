В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В КНДР заявили о поимке очередного американского шпиона Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким Хак Сон, сотрудник Пхеньянского университета науки и технологии, был задержан в...

Представители Северной Кореи в воскресенье объявили о задержании еще одного гражданина США в связи с его враждебными действиям против страны, сообщают информагентства.Официальное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким Хак Сон, сотрудник Пхеньянского университета науки и технологии, был задержан в субботу.Ким Хак Сон находится в числе по меньшей мере четырех американцев, задержанных в Северной Корее. Остальные - Отто Вармбье, отбывающий 15-летний тюремный срок на каторге за предполагаемые антигосударственные действия, и Ким Донг Чул, отбывающий десятилетний срок с каторжными работами за предполагаемый шпионаж. А также недавно задержанный специалист по бухучету Ким Санг Док, служивший в Пхеньянском университете.Университет науки и технологии Пхеньяна является единственным университетом, финансируемым из частных источников в Северной Корее, и уникален тем, что имеет большое количество иностранных сотрудников.Заявление Северной Кореи о задержанных сделано в условиях напряженности и на фоне опасений, что Пхеньян готовит очередной раунд ядерных или ракетных испытаний и соответствующих комментариев. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не исключает военных действий против Севера, хотя он также сказал, что будет готов поговорить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном при подходящих обстоятельствах.Северная Корея в пятницу обвинила американскую и южнокорейскую разведку в безуспешной попытке покушения на лидера страны Ким Чен Ына с использованием биохимического оружия.