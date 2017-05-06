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Сомалийские власти заявили о ликвидации лидера террористов из группировки "Аш-Шабаб" - СМИ
07.05.2017 19:42 — Новости Мира | БелТА
Власти Сомали сообщают о том, что лидер радикальной террористической группировки "Аш-Шабаб" Моалим Абди Бадип был убит на юге страны. Информацию об этом распространил ряд информагентств.Известно, что всего в результате обстрела были ликвидированы четыре боевика, одним из которых и является глава "Харакат аш-Шабаб". В перестрелке также был убит один военнослужащий США. Напомним, "Аш-Шабаб" воюет на территории нескольких африканских государств, особенно активно действуя в Сомали. С 2012 года они позиционируют себя как подразделение "Аль-Каиды".
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Известно, что всего в результате обстрела были ликвидированы четыре боевика, одним из которых и является глава "Харакат аш-Шабаб". В перестрелке также был убит один...
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