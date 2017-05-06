В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сомалийские власти заявили о ликвидации лидера террористов из группировки "Аш-Шабаб" - СМИ Известно, что всего в результате обстрела были ликвидированы четыре боевика, одним из которых и является глава "Харакат аш-Шабаб". В перестрелке также был убит один...

Власти Сомали сообщают о том, что лидер радикальной террористической группировки "Аш-Шабаб" Моалим Абди Бадип был убит на юге страны. Информацию об этом распространил ряд информагентств.Известно, что всего в результате обстрела были ликвидированы четыре боевика, одним из которых и является глава "Харакат аш-Шабаб". В перестрелке также был убит один военнослужащий США. Напомним, "Аш-Шабаб" воюет на территории нескольких африканских государств, особенно активно действуя в Сомали. С 2012 года они позиционируют себя как подразделение "Аль-Каиды".