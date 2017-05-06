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В Чикаго городской автобус столкнулся с автомобилем: есть убитые и раненые
07.05.2017 20:02 — Новости Мира | БелТА
Фото TwitterПо меньшей мере четыре человека погибли и еще восемь получили ранения в лобовом столкновении с участием городского автобуса и автомобиля.Пресс-секретарь полиции Чикаго Мишель Таннехилл заявил, что авария произошла в западной части города.По словам сотрудников полиции, раненых отвезли в местные больницы. По крайней мере четыре человека из восьми были ранены очень серьезно. В числе раненых нахоидтся и водитель автобуса.По сообщениям очевидцев, автомобиль стремительно двигался на запад, когда он врезался в припаркованный автомобиль, потерял управление и его вынесло на автобус. Водитель и трое пассажиров, находившихся в машине, погибли на месте.
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По сообщениям очевидцев, автомобиль стремительно двигался на запад, когда он врезался в припаркованный автомобиль, потерял управление и его вынесло на автобус....
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