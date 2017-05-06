В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое туристов погибли в горах Болгарии Инцидент с тремя туристами произошел накануне. Они заблудились в тумане и одна из туристок соскользнула со скалы вниз. Ее спутник попытался удержать женщину и...

Горно-спасательная служба Болгарии сообщила о гибели двух туристов в районе Стара планина, сообщают информагентства. Погибшими являются мужчина и женщина, путешествовавшие вместе.Инцидент с тремя туристами произошел накануне. Они заблудились в тумане и одна из туристок соскользнула со скалы вниз. Ее спутник попытался удержать женщину и вытащить, но также свалился в пропасть. Оставшаяся в живых туристка добралась до горной хижины только к утру. Она вызвала спасателей, которые и прибыли к месту происшествия у вершины Малый Купен. Ведется расследование произошедшего.