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Двое туристов погибли в горах Болгарии

07.05.2017 20:25 — Новости Мира | БелТА  
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Двое туристов погибли в горах Болгарии
Горно-спасательная служба Болгарии сообщила о гибели двух туристов в районе Стара планина, сообщают информагентства. Погибшими являются мужчина и женщина, путешествовавшие вместе.Инцидент с тремя туристами произошел накануне. Они заблудились в тумане и одна из туристок соскользнула со скалы вниз. Ее спутник попытался удержать женщину и вытащить, но также свалился в пропасть. Оставшаяся в живых туристка добралась до горной хижины только к утру. Она вызвала спасателей, которые и прибыли к месту происшествия у вершины Малый Купен. Ведется расследование произошедшего.
 
 
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Инцидент с тремя туристами произошел накануне. Они заблудились в тумане и одна из туристок соскользнула со скалы вниз. Ее спутник попытался удержать женщину и...

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