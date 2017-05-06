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Wikileaks обвинила Обаму во вмешательстве в предвыборную гонку во Франции
07.05.2017 20:19 — Новости Мира | Tut.by
Wikileaks заявила, что Барак Обама, будучи президентом США, вмешивался в предвыборную гонку во Франции на стороне лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом в воскресенье, 7 мая,
«Обама вмешался во французские выборы на стороне Макрона, предварительно дав указания ЦРУ украсть планы сторон», — говорится в публикации.
Ранее 7 мая WikiLeaks
В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование продлится до 20.00 по минскому времени.
Сообщалось о лидерстве Эммануэля Макрона на президентских выборах по итогам голосования в заморских департаментах Франции.
В первом туре, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов, Ле Пен — 21,3 процента.
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"Обама вмешался во французские выборы на стороне Макрона, предварительно дав указания ЦРУ украсть планы сторон", - говорится в публикации.
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