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В Калининградской области из-за взрыва газа обрушился дом

07.05.2017 21:03 — Новости Мира | БелТА  
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В Калининградской области из-за взрыва газа обрушился дом
Инцидент произошел в поселке Веселовка. Взрыв прогремел на первом этаже кирпичного жилого дома. В результате были повреждены две квартиры, под завалами оказались пять человек. Спасатели приступили к разбору завалов и извлечению людей. Известно, что под развалинами оказались трое детей и двое взрослых. Все пострадавшие были извлечены и доставлены в калининградскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Сообщается, что 10-летний ребенок получил 50% ожог тела. Погибших в результате инцидента нет. По предварительной версии, в помещении взорвалась газовоздушная смесь. Это привело к обрушению конструкций дома и повреждению квартир.
 
 
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Инцидент произошел в поселке Веселовка. Взрыв прогремел на первом этаже кирпичного жилого дома. В результате были повреждены две квартиры, под завалами оказались...

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