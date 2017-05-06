В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Калининградской области из-за взрыва газа обрушился дом Инцидент произошел в поселке Веселовка. Взрыв прогремел на первом этаже кирпичного жилого дома. В результате были повреждены две квартиры, под завалами оказались...

Инцидент произошел в поселке Веселовка. Взрыв прогремел на первом этаже кирпичного жилого дома. В результате были повреждены две квартиры, под завалами оказались пять человек. Спасатели приступили к разбору завалов и извлечению людей. Известно, что под развалинами оказались трое детей и двое взрослых. Все пострадавшие были извлечены и доставлены в калининградскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Сообщается, что 10-летний ребенок получил 50% ожог тела. Погибших в результате инцидента нет. По предварительной версии, в помещении взорвалась газовоздушная смесь. Это привело к обрушению конструкций дома и повреждению квартир.