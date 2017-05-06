В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД Франции и данные экзитполов указывают на победу Макрона с отрывом в 20-25% голосов Напомним, окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, а официальное объявление результатов пройдет 11 мая.

Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством внутренних дел Франции, Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах в стране по итогам второго тура. В его активе от 60,27 (по данным МВД) до 65,5% (по данным экзитполов) голосов избирателей.Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила одобрение примерно 34,5-37% французских выборщиков. Напомним, окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, а официальное объявление результатов пройдет 11 мая.