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МВД Франции и данные экзитполов указывают на победу Макрона с отрывом в 20-25% голосов

07.05.2017 21:11 — Новости Мира | БелТА  
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МВД Франции и данные экзитполов указывают на победу Макрона с отрывом в 20-25% голосов
Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством внутренних дел Франции, Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах в стране по итогам второго тура. В его активе от 60,27 (по данным МВД) до 65,5% (по данным экзитполов) голосов избирателей.Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен получила одобрение примерно 34,5-37% французских выборщиков. Напомним, окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, а официальное объявление результатов пройдет 11 мая.
 
 
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Напомним, окончательные результаты выборов станут известны через несколько часов, а официальное объявление результатов пройдет 11 мая.

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