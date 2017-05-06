Макрон лидирует на выборах президента Франции

По предварительным данным, на прошедших 7 мая президентских выборах победил Эммануэль Макрон. По данным МВД, которое отвечает за организацию избирательного процесса, он набрал 60,19%, его соперница Марин Ле Пен получила 39,81% голосов избирателей. Окончательные итоги озвучат 11 мая.



Фото: Reuters

На данный момент обработано более 4 млн бюллетеней. По данным экзит-полов, около 25% голосовавших воздержались, передает BFM-TV . Избирательные участки закрылись в 21.00 по минскому времени.

Ранее о предварительных итогах сообщили бельгийские СМИ , т.к. во Франции СМИ не могут по закону публиковать данные опросов общественного мнения, проводимых в день голосования, раньше, чем закроются участки.

В первом туре победа также была за Макроном, за него проголосовали около 24% французов, а за Ле Пен около 21%.

В середине мая состоится инаугурация 25-го президента Франции.