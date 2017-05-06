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Макрон лидирует на выборах президента Франции
07.05.2017 21:27 — Новости Мира | Tut.by
По предварительным данным, на прошедших 7 мая президентских выборах победил Эммануэль Макрон. По данным МВД, которое отвечает за организацию избирательного процесса, он набрал 60,19%, его соперница Марин Ле Пен получила 39,81% голосов избирателей. Окончательные итоги озвучат 11 мая.
На данный момент обработано более 4 млн бюллетеней. По данным экзит-полов, около 25% голосовавших воздержались, передает
Ранее о предварительных итогах
В первом туре победа также была за Макроном, за него проголосовали около 24% французов, а за Ле Пен около 21%.
В середине мая состоится инаугурация 25-го президента Франции.
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По предварительным данным, на прошедших 7 мая президентских выборах победил Эммануэль Макрон. По данным МВД, он набрал 60,19%, его соперница Марин Ле Пен получила 39,81%...
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