ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон лидирует на выборах президента Франции

07.05.2017 21:27 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным данным, на прошедших 7 мая президентских выборах победил Эммануэль Макрон. По данным МВД, которое отвечает за организацию избирательного процесса, он набрал 60,19%, его соперница Марин Ле Пен получила 39,81% голосов избирателей. Окончательные итоги озвучат 11 мая.


Фото: Reuters

На данный момент обработано более 4 млн бюллетеней. По данным экзит-полов, около 25% голосовавших воздержались, передает BFM-TV. Избирательные участки закрылись в 21.00 по минскому времени.

Ранее о предварительных итогах сообщили бельгийские СМИ, т.к. во Франции СМИ не могут по закону публиковать данные опросов общественного мнения, проводимых в день голосования, раньше, чем закроются участки.

В первом туре победа также была за Макроном, за него проголосовали около 24% французов, а за Ле Пен около 21%.

В середине мая состоится инаугурация 25-го президента Франции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, на прошедших 7 мая президентских выборах победил Эммануэль Макрон. По данным МВД, он набрал 60,19%, его соперница Марин Ле Пен получила 39,81%...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
МВД Франции и данные экзитполов указывают на победу Макрона с отрывом в 20-25% голосов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика