В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ганновере нашли три бомбы времен войны и эвакуировали 50 тыс. человек Всего в операциях по эвакуации и обезвреживанию бомб задействованы около 2,4 тыс. пожарных, полицейских и саперов.

В немецком Ганновере были обнаружены три мощные авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Их нашли еще в апреле во время проверки участка, отданного под застройку, в районе Фаренвальд.Неразорвавшиеся боеприпасы находились в ужасном состоянии, затрудняющем их обезвреживание обычными методами. Было принято решение объявить об эвакуации примерно 50 тыс. человек. Спасательные экипажи сегодня с утра объехали три района города: Фаренвальд, Нордштадт и Лист и вывезли всех жителей во временные пункты размещения. Для поиска оставшихся использовался также вертолет с тепловизором. На период проведения саперных работ были выставлены полицейские кордоны, а проезжавшие район автобусы и поезда только забирали пассажиров, запрещая высадку. Одну из бомб разрезали пополам сильной струей воды - она прогнила настолько, что у нее разрушился и детонатор, поэтому обезвредить ее привычными способами не представлялось возможным. Остальные боеприпасы также удалось обезвредить.Всего в операциях по эвакуации и обезвреживанию бомб задействованы около 2,4 тыс. пожарных, полицейских и саперов.