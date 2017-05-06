ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ганновере нашли три бомбы времен войны и эвакуировали 50 тыс. человек

07.05.2017 22:20 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Ганновере нашли три бомбы времен войны и эвакуировали 50 тыс. человек
В немецком Ганновере были обнаружены три мощные авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Их нашли еще в апреле во время проверки участка, отданного под застройку, в районе Фаренвальд.Неразорвавшиеся боеприпасы находились в ужасном состоянии, затрудняющем их обезвреживание обычными методами. Было принято решение объявить об эвакуации примерно 50 тыс. человек. Спасательные экипажи сегодня с утра объехали три района города: Фаренвальд, Нордштадт и Лист и вывезли всех жителей во временные пункты размещения. Для поиска оставшихся использовался также вертолет с тепловизором. На период проведения саперных работ были выставлены полицейские кордоны, а проезжавшие район автобусы и поезда только забирали пассажиров, запрещая высадку. Одну из бомб разрезали пополам сильной струей воды - она прогнила настолько, что у нее разрушился и детонатор, поэтому обезвредить ее привычными способами не представлялось возможным. Остальные боеприпасы также удалось обезвредить.Всего в операциях по эвакуации и обезвреживанию бомб задействованы около 2,4 тыс. пожарных, полицейских и саперов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в операциях по эвакуации и обезвреживанию бомб задействованы около 2,4 тыс. пожарных, полицейских и саперов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Священный остров без женщин в Японии станет объектом ЮНЕСКО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика