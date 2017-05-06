На фото: канцлер ФРГ Ангела Меркель и главный кандидат ХДС на земельных выборах Даниэль Гюнтер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партия Ангелы Меркель лидирует на важных земельных выборах в Германии Выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн считаются "лакмусовой бумажкой", по которой проверяются настроения избирателей перед главными выборами в бундестаг в...

СМИ сообщают о лидерстве партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Германии (ХДС) на выборах в ландтаг в земле Шлезвиг-Гольштейн. На второй строчке Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). ХДС, руководимая Даниэлем Гюнтером, набрала 33% голосов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Социал-демократы же смогли собрать только 26% голосов избирателей. Третье место у "зеленых" (13,5% голосов), далее идут "Свободная демократическая партия" с 11,5% и правые из "Альтернатива для Германии" с 5,5%.Выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн считаются "лакмусовой бумажкой", по которой проверяются настроения избирателей перед главными выборами в бундестаг в сентябре текущего года.