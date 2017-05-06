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Партия Ангелы Меркель лидирует на важных земельных выборах в Германии

07.05.2017 22:41 — Новости Мира | БелТА  
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Партия Ангелы Меркель лидирует на важных земельных выборах в Германии
На фото: канцлер ФРГ Ангела Меркель и главный кандидат ХДС на земельных выборах Даниэль Гюнтер
СМИ сообщают о лидерстве партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Германии (ХДС) на выборах в ландтаг в земле Шлезвиг-Гольштейн. На второй строчке Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). ХДС, руководимая Даниэлем Гюнтером, набрала 33% голосов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Социал-демократы же смогли собрать только 26% голосов избирателей. Третье место у "зеленых" (13,5% голосов), далее идут "Свободная демократическая партия" с 11,5% и правые из "Альтернатива для Германии" с 5,5%.Выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн считаются "лакмусовой бумажкой", по которой проверяются настроения избирателей перед главными выборами в бундестаг в сентябре текущего года.
 
 
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Выборы в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн считаются "лакмусовой бумажкой", по которой проверяются настроения избирателей перед главными выборами в бундестаг в...

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