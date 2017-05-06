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Правительство Афганистана объявило об устранении местного лидера ячейки ИГИЛ

07.05.2017 23:26 — Новости Мира | БелТА  
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Правительство Афганистана объявило об устранении местного лидера ячейки ИГИЛ
Глава Исламского государства в Афганистане Абдул Хасиб был убит в ходе операции, проводимой афганским спецназом в восточной провинции Нангархар, заявил в воскресенье президент страны Ашраф Гани.Хасиб, назначенный в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Саид Хан скончался в результате попадания ракеты, выпущенной дроном, предположительно, руководил нападениями на главный военный госпиталь в Кабуле.Напомним, что месяц назад уже сообщалось о ликвидации Хасиба, но впоследствии эта информация не подтвердилась.Местный филиал Исламского государства, также известный как Исламское государство Хорасан (IS-K), названный так в честь древнего названия региона, включающего Афганистан, действует с 2015 года, сражаясь как с талибами, так и с афганскими и американскими войсками.Считается, что IS-K поддерживает связи с основным исламским государственным движением в Ираке и Сирии, но при этом имеет значительную оперативную независимость.
 
 
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Хасиб, назначенный в прошлом году после того, как его предшественник Хафиз Саид Хан скончался в результате попадания ракеты, выпущенной дроном, предположительно,...

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