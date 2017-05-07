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Индия перейдет на электромобили в течение 15 лет

07.05.2017 23:50 — Новости Мира | БелТА  
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Индия перейдет на электромобили в течение 15 лет
В Индии представили черновую версию проекта по переходу на электрический транспорт личного пользования до 2032 года. Информацию об этом сообщил Reuters.Документ был разработан Национальным институтом преобразования Индии. В нем предусмотрен полный отказ от обычных транспортных средств в течение ближайших пятнадцати лет. Планируется снижение налоговой нагрузки на владельцев электрокаров, ссуды на их покупку и льготы на электроэнергию для таксопарков. Попутно будет постепенно ограничиваться продажа бензиновых и дизельных автомобилей, а налог, полученный за их эксплуатацию направят на строительство зарядных подстанций.В 2018 году в стране должны открыть госфабрику по производству аккумуляторных батарей и организовать пункты обмена вышедших из строя батарей. Власти страны обещают скорректировать стоимость электромобилей и традиционных машин и к 2025 году сделать ее примерно одинаковой.
 
 
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Документ был разработан Национальным институтом преобразования Индии. В нем предусмотрен полный отказ от обычных транспортных средств в течение ближайших...

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