В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индия перейдет на электромобили в течение 15 лет Документ был разработан Национальным институтом преобразования Индии. В нем предусмотрен полный отказ от обычных транспортных средств в течение ближайших...

В Индии представили черновую версию проекта по переходу на электрический транспорт личного пользования до 2032 года. Информацию об этом сообщил Reuters.Документ был разработан Национальным институтом преобразования Индии. В нем предусмотрен полный отказ от обычных транспортных средств в течение ближайших пятнадцати лет. Планируется снижение налоговой нагрузки на владельцев электрокаров, ссуды на их покупку и льготы на электроэнергию для таксопарков. Попутно будет постепенно ограничиваться продажа бензиновых и дизельных автомобилей, а налог, полученный за их эксплуатацию направят на строительство зарядных подстанций.В 2018 году в стране должны открыть госфабрику по производству аккумуляторных батарей и организовать пункты обмена вышедших из строя батарей. Власти страны обещают скорректировать стоимость электромобилей и традиционных машин и к 2025 году сделать ее примерно одинаковой.