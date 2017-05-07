Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал в воскресенье убедительную победу на президентских выборах во Франции. По данным МВД, после подсчета 80% бюллетеней его поддержали 63,69% избирателей. Соперница Макрона, кандидат «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 36,31% голосов.



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«Подтвердили свою приверженность Евросоюзу»

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах, говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

В нем отмечается, что «его убедительная победа подтверждает стремление большинства наших соотечественников объединиться вокруг ценностей республики». По мнению Олланда, избиратели «подтвердили свою приверженность Евросоюзу и открытость Франции окружающему миру».

«В нашем разговоре я пожелал ему успеха в интересах нашей страны, поскольку главная задача состоит в том, чтобы объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости», — приводятся в заявлении слова Олланда.

Поздравил Макрона и глава французского МИД.

«Поздравляю нового президента Эмманюэля Макрона. Мои лучшие пожелания Франции и Европе», — написал Жан-Марк Эйро в своем Twitter.

Рада сотрудничать

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Макрона по телефону, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Она оценила его усилия по защите единого и открытого миру Европейского союза во время предвыборной борьбы», — отметил он. Меркель также подчеркнула, что будет рада сотрудничать с новым президентом на основе доверия, в духе традиций германо-французской дружбы, сообщил Зайберт.

В окружении Макрона, сообщает AFP, заявили, что телефонный разговор прошел в теплой атмосфере.

«Они говорили в течение десяти минут, разговор прошел тепло», — сказал представитель лидера «На марше».

Открытость миру

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер заверил Макрона в том, что Берлин намерен сохранить партнерские отношения с Парижем.

«Я рад, что французские избиратели, поддержав вас, в большинстве своем выбрали открытость миру, единую Европу и тесные и дружественные отношения с Германией», — говорится в обнародованном заявлении президента ФРГ. «Германия будет находиться на вашей стороне как хороший и надежный партнер», — подчеркнул Штайнмайер.

Глава германского государства предупредил, что обе страны находятся перед серьезными вызовами. «Нас объединяет убеждение, что мы только вместе сможем справиться с выстраиванием будущего Европы, преодолением кризисов по соседству с нами и решением безотлагательных глобальных вопросов», — отметил он. «Германия хочет видеть и нуждается в сильной Франции», — подытожил Штайнмайер, выразив уверенность, что в ближайшие годы Берлин и Париж продолжат успешное и основанное на доверии сотрудничество.

Победа Макрона на президентских выборах во Франции — это победа во имя сильной, единой Европы, написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Сердечные поздравления, Эмманюэль Макрон. Ваша победа — это победа во имя сильной, единой Европы и германо-французской дружбы», — отметил он.

Свобода, равенство, братство

МИД Германии в Twitter выступил с заявлением, что граждане Франции, проголосовав за Макрона, сделали выбор в пользу свободы, равенства и братства.

«Libert, galit, Fraternit (свобода, равенство, братство) — это сегодня выбрала Франция. Великая нация была, есть и остается в сердце Европы», — отметили в ведомстве.

Макрон показал, что противникам Европы, националистам и популистам «можно дать отпор, заняв ясную позицию и говоря открытым текстом», говорится в заявлении главы МИД страны Зигмара Габриэля.

«Это хороший день для Франции. Это хороший день для Европы и Германии, — отметил он. — Французы сделали выбор в пользу оптимизма, реформ и открытости миру, свободы, равенства и братства, но выступили против изоляции, цинизма и ненависти». «Я очень рад, что моему другу Макрону удалось достигнуть этой победы», — подчеркнул Габриэль. «Делать ставку на Европу — это того стоит», — указал он.

«Его победа на выборах — это также задача для нас, ведь Макрон должен иметь успех. Если он потерпит провал, Ле Пен через пять лет станет президентом и европейский проект рухнет, — утверждал Габриэль. — Для этого во Франции необходимо провести реформы».

«Мы, немцы, должны его сейчас поддержать. Того, кто реализует реформы, нельзя одновременно принуждать проводить жесткий курс экономии», — продолжал глава МИД ФРГ. Он подчеркнул, что Германии следует прекратить читать наставления остальным странам в финансовой политике. «Мы должны быть Франции столь же благодарны, как и США за их план Маршалла», — отметил Габриэль, напомнив заслуги Парижа в деле становления европейского внутреннего рынка.

«Мы должны сейчас вместе с французами работать над германо-французским инвестиционным фондом, — говорится в заявлении. — В наших политических, а также экономических интересах оказать поддержку Франции».

Большая победа

С победой Макрона поздравил и президент США Дональд Трамп.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с этой большой сегодняшней победой на выборах президента Франции. Я с нетерпением жду возможности работать с ним!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Победа для Франции, для ЕС, для мира

Бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах США Хиллари Клинтон полагает, что победа Эмманюэля Макрона на выборах во Франции является поражением для сил, стремящихся вмешаться в демократические процессы.

«Победа для Макрона, для Франции, для ЕС, для мира. Поражение для тех, кто вмешивается в демократию (но СМИ говорят, что мне нельзя этого касаться)», — отмечается в сообщении Клинтон в своем Twitter.

Ее супруг — экс-президент США Билл Клинтон — также оставил в своем Twitter запись на этот счет.

«Поздравляю избранного президента Эмманюэля Макрона и французский народ», — написал он.

Избранный президент

Глава британского правительства Тереза Мэй поздравила Макрона с победой, назвав его «избранным президентом», заявил официальный представитель премьера.

По его словам, премьер-министр «тепло поздравляет избранного президента Макрона с его успехом на выборах».

«Франция является одним из наших ближайших союзников, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с новым президентом по широкому кругу разделяемых нами приоритетных задач», — добавил сотрудник премьерской канцелярии.

Тесное сотрудничество в предстоящие годы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Эмманюэля Макрона с победой на выборах.

«От лица правительства Канады я хотел бы поздравить Эмманюэля Макрона с его избранием на пост следующего президента Франции, — сказал Трюдо, сообщила его пресс-служба. — Канада и Франция имеют давние теплые отношения, уходящие далеко в нашу общую историю, глубокие культурные и экономические связи». Премьер-министр добавил, что «надеется на тесное сотрудничество с президентом Макроном в предстоящие годы».

«Браво!»

«Браво, Эмманюэль Макрон, будем работать вместе, чтобы вдохнуть новую жизнь Европу!», — написал премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в своем Twitter.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в своем Twitter приветствовал избрание Эмманюэля Макрона президентом.

«Да здравствует Макрон — президент. Его победа — надежда для Европы», — написал глава итальянского правительства.

Отзыв примерно такого же содержания опубликовал в своем Twitter Маттео Ренци, 7 мая окончательно утвержденный в качестве главы правящей Демократической партии (ДП). «Победа Макрона вписала необычайную страницу в историю Франции и Европы, для которой открываются новые надежды», — написал Ренци.

«Эмманюэль Макрон победил. Торжествует Франция и тот, кто верит в Европу, свободный рынок и солидарность. Мы ждем нового президента в Таормине (на саммите G7 в конце месяца — прим. ТАСС)», — написал в свою очередь в Twitter министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Польша надеется сотрудничать

Президент Польши Анджей Дуда в распространенной поздравительной телеграмме выразил надежду на сотрудничество Варшавы и Парижа в деле укрепления европейской интеграции.

По словам Дуды, Польшу и Францию объединяют многовековые связи. «Я убежден, что мы теперь сможем вместе продолжать эту добрую традицию», — отметил он. При этом он высказался за скорую встречу с новым президентом Франции, «чтобы начать диалог о будущем общей Европы, построенной на нормах взаимоуважения равных стран и свободных народов».

Кроме этого Дуда выступил за совместную с Макроном работу над «восстановлением доверия европейцев к процессу европейской интеграции, которая опиралась бы на общие ценности и единый рынок с четырьмя экономическими свободами».

В своем послании Макрону Дуда также обратил внимание на необходимость укрепления взаимодействия в формате Веймарского треугольника (Германия, Польша, Франция). «Я убежден, что нас объединяет общая забота о безопасности нашего континента, гарантией которой является трансатлантическое сотрудничество в рамках НАТО, ответственная политика в Евросоюзе и в отношениях с нашими соседями, а также соблюдение международного права», — указал польский лидер.

Хорошая новость для Европы

Как заявил в эфире телеканала Yle TV1 президент Финляндии Саули Ниинистё, победа Эмманюэля Макрона является хорошей новостью для Европы. «Для Евросоюза выбор Макрона в качестве президента Франции может означать активизацию интеграции», — сказал он, добавив, что если так произойдет, то это будет в интересах Финляндии. «Он делал акцент на экономических вопросах и вопросах безопасности. Для Франции это означает если и не время новой республики, то перемены», — отметил финский президент.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля, в свою очередь, назвал победу Макрона «ожидаемым и приятным результатом». По его словам, это означает «продолжение нынешней линии Франции в отношении ЕС».

Среди главных вызовов новому главе государства он назвал проблемы экономического роста и безработицы. «Если никто из нас не решит проблемы у себя на родине, то в них, конечно, легко обвинять ЕС», — считает он. Сипиля указал также на то, что Франция сейчас играет важную роль в углублении оборонного сотрудничества в Евросоюзе.

Победа во имя европейского сотрудничества

С победой на выборах президента Франции Макрона поздравил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. «Мы поздравляем Эммануэля Макрона с победой на французских президентских выборах. Это победа во имя французского народа и европейского сотрудничества, сейчас открываются новые возможности наступательной повестки, необходимой для упрочения союза с большей занятостью и справедливыми условиями труда, более сильной политикой в области климата и работающей системой приема беженцев, где все несут свою ответственность», — отметил Лёвен в сообщении, распространенном правительственной канцелярией.

«Швеция и Франция активно сотрудничают друг с другом. Правительство будет устанавливать новые связи с администрацией Макрона и работать вместе с ней над продвижением европейского сотрудничества», — добавил шведский премьер.

Теплые поздравления из Мексики

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравления Макрону разместил на своей официальной странице в Twitter. «Направляю теплое поздравление победителю выборов во Франции Эмманюэлю Макрону, — написал Пенья Ньето. — Мексика продолжит укреплять свой стратегический альянс с Францией, теперь с президентом Эмманюэлем Макроном».

Франция останется в сердце Европы

С победой Макрона также поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни. Сообщение Таяни в Twitter появились через считанные минуты после объявления первых итогов голосования.

«Мои поздравления Эмманюэлю Макрону. Рассчитываю, что Франция останется в сердце Европы и будет вместе с нами менять ЕС, чтобы сделать его ближе к простым гражданам», — написал председатель Европарламента.

Европейское будущее

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравление Эмманюэлю Макрону с победой.

«Поздравляю Эмманюэля Макрона! Счастлив, что французы выбрали европейское будущее. Вместе сделаем Европу сильнее и справедливее», — написал председатель Еврокомиссии в своем Twitter.

Свобода, а не тирания

Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил Эмманюэля Макрона с победой. Соответствующее сообщение Туск разместил в своем Twitter.

«Поздравляю Эмманюэля Макрона. Мои поздравления и французскому народу, который выбрал свободу, равенство и братство, а не тиранию и ложь», — написал председатель Евросовета.

РФ готова работать

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») назвал победу Макрона на президентских выборах во Франции гарантией неизменности внешней политики этой страны в обозримом будущем и подтвердил готовность России работать с любым руководством Франции.

«Избрание Макрона — это гарантия того, что в обозримом будущем внешняя политика Франции не изменится», — написал Толстой на своей странице в Facebook. «Но кто бы ни стал новым хозяином Елисейского дворца — это выбор французов, — подчеркнул политик. — В данном случае предпочли человека по имени Макрон».

«Европа гордится своими демократическими ценностями, так что итоги выборов — это как раз та самая демократия в действии, это торжество европейских ценностей», — продолжил Толстой. «Наша страна, в свою очередь, готова работать с любым руководством Франции, главное, чтобы был хоть какой-то результат, а политика и отношения — честными и без попыток навязывания нам своей демократии, ценностей и своих представлений о прекрасном», — заключил он.

Закономерная и предсказуемая победа

Председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с парламентом Франции Леонид Слуцкий считает закономерной и предсказуемой победу Макрона во втором туре выборов президента.

«Победа Макрона во втором туре выборов президента Франции была предсказуема и закономерна, особенно в условиях когда для достижения такого результата были брошены все пропагандистские ресурсы не только во Франции, но по всей Европе», — заявил Слуцкий журналистам, комментируя предварительные итоги голосования.

На его взгляд, «это было голосование скорее не за Макрона, а против возможного повторения сценария Brexit в Пятой Республике». «Тем не менее, хочу отметить и успех „Национального фронта“, который увеличил свой электорат почти вдвое с предыдущих президентских выборов 2012 года. И это говорит о росте протестных настроений в самом центре Европе, о росте числа несогласных с нынешней моделью общих европейских ценностей», — добавил глава комитета.

Слуцкий также считает, что «игра еще не закончена». «В середине июня предстоят парламентские выборы во Франции. Думаю, схватка, как и пообещала Ле Пен, продолжится на этом поле. И здесь не надо сбрасывать со счетов и те партии, которые явно захотят взять реванш, это, прежде всего, республиканцы и социалисты», — заключил он.

Венец политического пути

Макрона также поздравил король Марокко Мухаммед VI. Как передает агентство Maghreb Arab Press, монарх направил Макрону послание, в котором «от своего имени и от имени марокканского народа выразил самые теплые поздравления новому французскому президенту и пожелал ему успеха в выполнении высокой миссии, возложенной на него французами».

«Ваше избрание венчает ваш политический путь. Это также признание ваших высоких человеческих и интеллектуальных качеств народом Франции», — подчеркнул Мухаммед VI. Король также отметил, что марокканский и французский народы связаны вековой дружбой.