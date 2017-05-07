КНДР заявила о задержании еще одного гражданина США

Северная Корея заявила о задержании гражданина США, работавшего в университете Пхеньяна. Его подозревают в «деятельности против государства». Ранее в апреле в аэропорту Пхеньяна был задержан еще один американец.

​КНДР задержала гражданина США Ким Хак Сона по подозрению в деятельности, направленной против Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Хак Сон был задержан 6 мая, он работал в Пхеньянском научно-техническом университете. Это единственное учебное заведение в Северной Корее, функционирующее за счет иностранных вложений. Университет был открыт в 2010 году христианским предпринимателем корейско-американского происхождения, сообщала Би-би-си .

Позднее в Госдепартаменте США подтвердили осведомленность задержанием Ким Хак Сона. «Когда гражданина США по сообщениям задерживают в Северной Корее, мы работаем с посольством Швеции в Пхеньяне», — приводит Reuters комментарий официального представителя Госдепа.

​Ранее, 21 апреля, северокорейские власти в международном аэропорту Пхеньяна задержали гражданина США — бывшего профессора в китайском университете, сообщало агентство Yonhap. Сообщалось, что он участвовал в программах по доставке гуманитарной помощи и преподавал в китайском Янбианском университете. Известна лишь его фамилия — Ким. Позиция КНДР по его задержанию была неизвестна.

Еще два американца были задержаны в Северной Корее в 2016 году. Так, за попытку взять на память бумажный плакат из пхеньянского отеля был задержан студент Отто Уормбир, которого впоследствии приговорили к 15 годам каторжных работ. А также американец корейского происхождения Ким Дон Чхоль — его обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению.