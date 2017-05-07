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Итоги выборов во Франции: убедительную победу одержал Эммануэль Макрон

08.05.2017 01:35 — Новости Мира | БелТА  
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Итоги выборов во Франции: убедительную победу одержал Эммануэль Макрон
Фото Reuters
Министерство внутренних дел объявило предварительные итоги выборов во Франции. После подсчета свыше 95% избирательных бюллетеней стало известно, что победу одержал кандидат Эммануэль Макрон, лидер движения "Вперед!". В его активе 65,48% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат Марин Ле Пен, являющаяся главой политической партии "Национальный фронт", набрала всего 34,52% голосов. Напомним, официальное объявление результатов состоится 11 мая.Поздравления Макрону уже направили Дональд Трамп, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Паоло Джентилони, Петр Порошенко и другие политические лидеры. При этом Марин Ле Пен не теряет хорошего расположения духа и утверждает, что "Национальный фронт" будет реорганизован и вступит в активную борьбу за места в парламенте. Ее партия может занять до 22% всех мест, в то время как движение "Вперед!" претендует на 26% мест в законодательном органе.9-9,4% бюллетеней на выборах признаны недействительными (почти 4 млн голосов). Это самый высокий показатель с 1965 г. По мнению экспертов, такое отношение французов демонстрирует недоверие к обоим кандидатам и нежелание голосовать за кого-либо из них. Поскольку Макрон является продолжателем курса действующего президента Франсуа Олланда, избиратели не ждут каких-либо серьезных перемен в политике и других сферах жизни страны.После закрытия участков в восточной части французской столицы вспыхнули беспорядки. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.
 
 
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После подсчета свыше 95% избирательных бюллетеней стало известно, что победу одержал кандидат Эммануэль Макрон, лидер движения "Вперед!". В его активе 65,48% голосов...

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