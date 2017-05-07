В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Французские виноделы могут лишиться до 50% урожая винограда из-за заморозков Ночные холода наблюдались и в других регионах, таких как Коньяк и Бержерак. Виноделы могут недосчитаться около 350 млн бутылок, а общая цифра ущерба составит...

Всего две ночи заморозков во французском регионе Бордо грозят лишить местных фермеров почти половины урожая винограда, передают информагентства. Профессиональный союз бордосских вин утверждает, что заморозки наблюдались на 70% территории региона.Сельскохозяйственная палата департамента Жиронд провела экстренное заседание, на котором попыталась определить сумму ущерба, причиненного внезапно свалившейся непогодой. В заседании принимали участие представители банков, профсоюзов и страховых компаний.Вследствие заморозков одни участки пострадали сильнее, а другие почти не испытали последствий минусовой температуры. Тем не менее, прямо или косвенно заморозки повлияли на рост виноградников примерно на 60-70% территории, что может привести к потере 45-50% урожая.Ночные холода наблюдались и в других регионах, таких как Коньяк и Бержерак. Виноделы могут недосчитаться около 350 млн бутылок, а общая цифра ущерба составит примерно 1-2 млрд евро.