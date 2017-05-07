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Французские виноделы могут лишиться до 50% урожая винограда из-за заморозков
08.05.2017 00:37 — Новости Мира | БелТА
Всего две ночи заморозков во французском регионе Бордо грозят лишить местных фермеров почти половины урожая винограда, передают информагентства. Профессиональный союз бордосских вин утверждает, что заморозки наблюдались на 70% территории региона.Сельскохозяйственная палата департамента Жиронд провела экстренное заседание, на котором попыталась определить сумму ущерба, причиненного внезапно свалившейся непогодой. В заседании принимали участие представители банков, профсоюзов и страховых компаний.Вследствие заморозков одни участки пострадали сильнее, а другие почти не испытали последствий минусовой температуры. Тем не менее, прямо или косвенно заморозки повлияли на рост виноградников примерно на 60-70% территории, что может привести к потере 45-50% урожая.Ночные холода наблюдались и в других регионах, таких как Коньяк и Бержерак. Виноделы могут недосчитаться около 350 млн бутылок, а общая цифра ущерба составит примерно 1-2 млрд евро.
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Ночные холода наблюдались и в других регионах, таких как Коньяк и Бержерак. Виноделы могут недосчитаться около 350 млн бутылок, а общая цифра ущерба составит...
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