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От наводнения в Квебеке пострадали почти две тысячи человек

08.05.2017 00:12 — Новости Мира | БелТА  
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От наводнения в Квебеке пострадали почти две тысячи человек
Фото AP
Наводнения, вызванные необычайно затяжными осадками, привели к тому, что около 1 900 человек были эвакуированы из своих домов в 126 муниципалитетах канадской провинции Квебек. Об этом сообщает ряд информагентств.Национальный министр общественной безопасности Ральф Гудэйл сообщил, что 450 военнослужащих рассредоточены по всей провинции, и их число постоянно растет. Все они должны оказывать помощь людям, пострадавшим от капризов погоды. Подтопления наблюдаются также в провинции Онтарио.Один из самых пострадавших городов - Ригуд - расположен к западу от Монреаля. Мэр Ганс Грюнвальд-младший говорит, что эвакуация является обязательной для жителей некоторых районов, наиболее пострадавших от наводнения и пожарные проследят за тем, чтобы люди покидали свои дома.
 
 
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Национальный министр общественной безопасности Ральф Гудэйл сообщил, что 450 военнослужащих рассредоточены по всей провинции, и их число постоянно растет. Все они...

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