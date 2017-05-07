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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От наводнения в Квебеке пострадали почти две тысячи человек Национальный министр общественной безопасности Ральф Гудэйл сообщил, что 450 военнослужащих рассредоточены по всей провинции, и их число постоянно растет. Все они...

Наводнения, вызванные необычайно затяжными осадками, привели к тому, что около 1 900 человек были эвакуированы из своих домов в 126 муниципалитетах канадской провинции Квебек. Об этом сообщает ряд информагентств.Национальный министр общественной безопасности Ральф Гудэйл сообщил, что 450 военнослужащих рассредоточены по всей провинции, и их число постоянно растет. Все они должны оказывать помощь людям, пострадавшим от капризов погоды. Подтопления наблюдаются также в провинции Онтарио.Один из самых пострадавших городов - Ригуд - расположен к западу от Монреаля. Мэр Ганс Грюнвальд-младший говорит, что эвакуация является обязательной для жителей некоторых районов, наиболее пострадавших от наводнения и пожарные проследят за тем, чтобы люди покидали свои дома.