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Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды
08.05.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by
Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси нарисовал в британском городе Дувр на фасаде здания флаг Евросоюза с 11-ю золотыми звездами. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает газета The Independent.
Представители художника подтвердили, что авторство граффити принадлежит ему. Фотографии работы над рисунком
По информации The Independent, поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по результатам референдума 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
28 марта 2017-го премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.
3 мая стало известно, что Великобритания отказывается платить за Brexit 100 миллиардов евро. По мнению Франции и Германии, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств. Британия готова заплатить не более трех миллиардов.
Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, чья личность неизвестна. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.
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Поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.
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