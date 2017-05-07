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Бэнкси изобразил флаг Евросоюза без одной звезды

08.05.2017 08:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси нарисовал в британском городе Дувр на фасаде здания флаг Евросоюза с 11-ю золотыми звездами. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает газета The Independent.

 

Публикация от Banksy (@banksy)

Представители художника подтвердили, что авторство граффити принадлежит ему. Фотографии работы над рисунком опубликованы в Instagram-аккаунте Бэнкси.

По информации The Independent, поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято по результатам референдума 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.

28 марта 2017-го премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

3 мая стало известно, что Великобритания отказывается платить за Brexit 100 миллиардов евро. По мнению Франции и Германии, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств. Британия готова заплатить не более трех миллиардов.

Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, чья личность неизвестна. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

 
 
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Поводом для изображения флага без одной звезды стал затянувшийся Brexit.

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