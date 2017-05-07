Молодой, амбициозный и успешный. Пять фактов о новом президенте Франции

Закончилась предвыборная гонка, с весомым преимуществом победу одержал Эммануэль Макрон — за него отдали голоса 63,39% избирателей. Он молод, амбициозен, и, как видим, удачлив. TUT.BY предлагает изучить основные моменты из биографии нового главы Елисейского дворца. Возможно, это позволит представить, чего ждать Франции, ЕС и всему миру от новоиспеченного президента.



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1. Самый молодой президент

Эммануэль Макрон родился в 1977 году, ему 39 лет. Он стал 25-м президентом Франции и самым молодым президентом в истории созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем Пятой Республики.

Макрон родился в Амьене в семье медиков: его отец профессор неврологии Университета Пикардии Жан-Мишель Макрон, а мать доктор медицинских наук Франсуаз Макрон-Ногес.

Макрон учился в лучших учреждениях страны: университете Париж-Нантер, институте политических наук, а также страсбургской Национальной школе администрации, выпускники которой занимают высшие государственные должности в стране.

2. Пианист, философ

Будучи школьником Макрон 10 лет посещал консерваторию в своем родном городе. Занятия не прошли без толку, он занял призовое место в крупном международном конкурсе. Также юный Макрон участвовал в школьном театре.

До того как заняться политикой в 24 года Макрон стал секретарем знаменитого французского философа Поля Рикера. Их совместной работой стала книга философа «Память, история, забвение» (La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli).

Макрон стал магистром философии по работам итальянского мыслителя Никколы Макиавелли, также в его активе — работа по философии Гегеля.

«Я обожал философию, но мне быстро захотелось какой-то деятельности, захотелось контакта с реальностью», — так рассказывал сам Макрон в интервью «Либерасьон» 5 лет назад.



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3. Финансовый «Моцарт»

После окончания кузницы кадров для правительства Франции Национальной школы администрации Макрон стал инспектором в Министерстве экономики. Он должен был 10 лет отработать на госслужбе после окончания данного учебного заведения, но продержался с 2004 по 2008 год. Ему пришлось отдать государству 54 тысячи евро за обучение.

А пошел он на этот шаг из-за нового места работы в банке Rothschild & Cie. Свой первый миллион он заработал на сделке в 9 млдр евро при покупке компанией Nestlé филиала группы Pfizer. Всего же за время работы в банке он заработал 3 млн евро.

За свою блестящую карьеру инвестиционного банкира он и получил прозвище «финансовый Моцарт».

4. Новатор или преемник Олланда

В 2012 году из банковской сферы Макрон уходит в политику и становится заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде. На этой должности он проработал два года, хорошо себя зарекомендовав. В итоге в 2014 году президент назначил его министром экономики, промышленности и цифровых технологий.

Став министром Макрон не оставил деятельность банкира: он продолжил заниматься слияниями и поглощениями госкомпаний. Этот период в его карьере ознаменован принятием «закона для экономического роста, активности и равенства шансов». Так называемый «закон Макрона» предусматривал либерализацию трудового рынка Франции и вызвал бурю негодования среди населения. Закон все же был принят, но только благодаря тому, что президент Олланд воспользовался своим правом принимать некоторые законы без одобрения парламента, хотя ранее сам же критиковал подобную практику. Реформа включала механизмы, позволяющие сделать увольнение работников проще, повысить конкуренцию внутри разных профессий, а также увеличить рабочий день за счет воскресений и ночных смен.

В 2016 году Макрон на фоне все снижающегося рейтинга Олланда заявил о своей отставке с должности министра, чтобы баллотироваться в президенты Франции.

В апреле прошлого года он основал движение «Вперед!», которое, по его словам, открыто для левых и правых. За год Макрону удалось привлечь большое количество избирателей на свою сторону.

Мнение в политической среде разделились: некоторые видят в Макроне новатора, который сможет привнести оживление в страну, другие же считают, что он является продолжателем курса Олланда и Макрон — это только политический проект, потерявшего свои позиции пока еще действующего президента.



Фото: Reuters

5. Немолодая жена и семеро внуков

Если не всем, то очень многим известна трогательная история любви юного Макрона к своей учительнице французского языка, которая также вела театральный кружок, Брижит Тронье. Эммануэль заявлял, что влюбился в нее в 15 лет и хранил свои чувства 14 лет, пока они не поженились.

Брижит старше мужа на 24 года, у нее за плечами есть брак, от которого она имеет трех дочерей. Совместных с Макроном детей у пары нет. Сейчас они нянчатся с семерыми внуками женщины, которых избранный президент называет своими. Брижит и ее младшая дочь работают в команде Макрона.

Пресса писала о том, что у Макрона есть молодая любовница, а также, что солидная разница в возрасте с женой является прикрытием гомосексуальности мужчины, однако доказательств тому не нашлось, а Макроны живут вместе уже 10 лет .