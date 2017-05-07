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В Польше возбуждено следствие по поводу интернет-игры, склоняющей к самоубийству

08.05.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Щецинская прокуратура расследует 20 случаев в Польше, связанных с интернет-игрой, склоняющей к самоповреждениям и самоубийствам.


Фото: Reuters

Щецинская прокуратура возбудила следствие, касающееся интернет-игры, которая склоняет подростков к самоповреждениям и самоубийствам. Следствие охватило 20 таких случаев в Польше. Жертвами стали подростки в возрасте от 11 до 14 лет.

По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Щецине Иоанны Бирановской-Сохальской, следствие было возбуждено в марте этого года в связи с информацией о трех случаях самоповреждения среди детей. Пресс-секретарь прокуратуры добавила, что возможные очередные подобные случаи будут включены в следствие.

Помимо прокуратуры, делом интересуются уполномоченный по правам ребенка и МВД. Ранее Министерство образования направило директорам школ письма с предостережениями в отношении интернет-игры.

 
 
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Щецинская прокуратура расследует 20 случаев в Польше, связанных с интернет-игрой, склоняющей к самоповреждениям и самоубийствам.

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