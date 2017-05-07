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Губернатор Техаса запретил города-убежища в штате

08.05.2017 10:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал законопроект, вводящий запрет на города-убежища, которые мешают правоохранителям расспрашивать иммиграционный статус у задержанных. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сегодня я подписал закон, запрещающий города-убежища в Техасе. Жесткие санкции для нарушителей», — написал Эбботт в твиттере.

По его словам, жители Техаса ожидают, что «законодатели сохранят их». Он также заявил, что аналогичные законы «уже были опробованы в федеральном суде», где «противники намекали, что законопроект будет немедленно оспорен».
 

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал создание в стране городов, где местной полиции и чиновникам будет запрещено содействовать федеральным властям в выдворении из города нелегальных мигрантов.

 
 
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"Сегодня я подписал закон, запрещающий города-убежища в Техасе. Жесткие санкции для нарушителей", - написал Эбботт в твиттере.

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