Губернатор Техаса запретил города-убежища в штате

Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал законопроект, вводящий запрет на города-убежища, которые мешают правоохранителям расспрашивать иммиграционный статус у задержанных. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сегодня я подписал закон, запрещающий города-убежища в Техасе. Жесткие санкции для нарушителей», — написал Эбботт в твиттере .

По его словам, жители Техаса ожидают, что «законодатели сохранят их». Он также заявил, что аналогичные законы «уже были опробованы в федеральном суде», где «противники намекали, что законопроект будет немедленно оспорен».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал создание в стране городов, где местной полиции и чиновникам будет запрещено содействовать федеральным властям в выдворении из города нелегальных мигрантов.