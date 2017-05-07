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Макрон после победы на выборах пообещал защитить общее будущее Франции и Европы
08.05.2017 11:05 — Новости Мира | Tut.by
Избранный президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед сторонниками перед Лувром вечером в воскресенье, 7 мая, заявил, что собирается защитить общее будущее Франции и Европы, Также он пообещал бороться с неравенством и добиться, что вся нация объединится и будет защищена от угроз.
В речи он также попросил сторонников не освистывать Марин Ле Пен, проигравшую Макрону во втором туре президентских выборов, и отметил, что в ближайшие пять лет постарается добиться того, чтобы люди перестали поддерживать радикальные политические силы.
«Сегодня перед нами объединенный народ Франции. Весь мир следит за нами, Европа и весь мир. Я буду служить вам с любовью», — заявил Макрон в конце речи.
Согласно данным подсчета практически всех поданных на выборах президента Франции голосов, Эммануэль Макрон
39-летний Макрон — самый молодой президент в истории Франции.
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"Сегодня перед нами объединенный народ Франции. Весь мир следит за нами, Европа и весь мир. Я буду служить вам с любовью", - заявил Макрон в конце речи.
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