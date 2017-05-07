Макрон после победы на выборах пообещал защитить общее будущее Франции и Европы

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед сторонниками перед Лувром вечером в воскресенье, 7 мая, заявил, что собирается защитить общее будущее Франции и Европы, Также он пообещал бороться с неравенством и добиться, что вся нация объединится и будет защищена от угроз.

В речи он также попросил сторонников не освистывать Марин Ле Пен, проигравшую Макрону во втором туре президентских выборов, и отметил, что в ближайшие пять лет постарается добиться того, чтобы люди перестали поддерживать радикальные политические силы.

«Сегодня перед нами объединенный народ Франции. Весь мир следит за нами, Европа и весь мир. Я буду служить вам с любовью», — заявил Макрон в конце речи.