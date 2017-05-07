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МВД Франции опубликовало окончательные итоги президентских выборов
08.05.2017 12:45 — Новости Мира | БелТА
Эммануэль Макрон8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт МВД Франции опубликовал окончательные итоги второго тура президентских выборов, прошедшего в стране 7 мая, сообщают информагентства.После обработки 100% бюллетеней результат победителя - лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона - составил 66,1% голосов избирателей. Макрона поддержали более 20,7 млн человек, пришедших на избирательные участки.За кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали свыше 10,6 млн граждан Франции (33,9%).В голосовании приняли участие более 35,4 млн избирателей.Итоги выборов предстоит утвердить Конституционному совету в ближайшее время.-0-
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После обработки 100% бюллетеней результат победителя - лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона - составил 66,1% голосов избирателей.
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