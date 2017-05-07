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Олланд назвал дату передачи президентских полномочий Макрону
08.05.2017 13:29 — Новости Мира | Tut.by
Действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст избранному главе государства, лидеру французского движения «Вперед!» Эммануэлю Макрону президентские полномочия 14 мая, передает
Ранее министерство иностранных дел Франции опубликовало окончательные итоги выборов президента страны.
По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов — за него проголосовали 20 753 798 человек.
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По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов - за него проголосовали 20 753 798 человек.
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