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МИД Франции сообщил окончательные итоги выборов президента
08.05.2017 14:07 — Новости Мира | Tut.by
Министерство иностранных дел Франции
По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов — за него проголосовали 20 753 798 человек.
Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,9% голосов. Свой голос за нее отдали 10 644 118 французов.
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По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов - за него проголосовали 20 753 798 человек.
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