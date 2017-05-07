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МИД Франции сообщил окончательные итоги выборов президента

08.05.2017 14:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство иностранных дел Франции опубликовало окончательные итоги выборов президента страны.

По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов — за него проголосовали 20 753 798 человек.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,9% голосов. Свой голос за нее отдали 10 644 118 французов.

 
 
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По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов - за него проголосовали 20 753 798 человек.

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