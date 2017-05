В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае из-за сильных ливней эвакуированы почти 7 тыс. человек Синоптики сообщают, что дожди будут идти как минимум до среды, усугубляя положение с эвакуацией и нейтрализацией последствий непогоды.

В китайском Гуанчжоу около 7 000 человек оказались в зоне бедствия, сообщают информагентства. Обширные наводнения, вызванные затяжными осадками, привели к тому, что потребовалась эвакуация людей.Heavyand? That obviously could not stop people in Guangdong, China from enjoying their food. (Source: Pear Video)Всего за 14 часов в регионе выпало около 230-250 мм осадков. Были повреждены свыше 200 зданий. При этом местные власти пока не сообщают о погибших и раненых. Синоптики сообщают, что дожди будут идти как минимум до среды, усугубляя положение с эвакуацией и нейтрализацией последствий непогоды.