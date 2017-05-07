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В Китае из-за сильных ливней эвакуированы почти 7 тыс. человек
08.05.2017 18:29 — Новости Мира | БелТА
В китайском Гуанчжоу около 7 000 человек оказались в зоне бедствия, сообщают информагентства. Обширные наводнения, вызванные затяжными осадками, привели к тому, что потребовалась эвакуация людей.Heavy
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Синоптики сообщают, что дожди будут идти как минимум до среды, усугубляя положение с эвакуацией и нейтрализацией последствий непогоды.
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