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В Китае из-за сильных ливней эвакуированы почти 7 тыс. человек

08.05.2017 18:29 — Новости Мира | БелТА  
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В Китае из-за сильных ливней эвакуированы почти 7 тыс. человек
В китайском Гуанчжоу около 7 000 человек оказались в зоне бедствия, сообщают информагентства. Обширные наводнения, вызванные затяжными осадками, привели к тому, что потребовалась эвакуация людей.Heavy #rainstorm and #flood? That obviously could not stop people in Guangdong, China from enjoying their food. (Source: Pear Video) pic.twitter.com/WDt09xsjozВсего за 14 часов в регионе выпало около 230-250 мм осадков. Были повреждены свыше 200 зданий. При этом местные власти пока не сообщают о погибших и раненых. Синоптики сообщают, что дожди будут идти как минимум до среды, усугубляя положение с эвакуацией и нейтрализацией последствий непогоды.
 
 
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Синоптики сообщают, что дожди будут идти как минимум до среды, усугубляя положение с эвакуацией и нейтрализацией последствий непогоды.

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