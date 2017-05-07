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40-метровый надувной замок рухнул в Испании: погиб один ребенок

08.05.2017 18:55 — Новости Мира | БелТА  
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40-метровый надувной замок рухнул в Испании: погиб один ребенок
Фото El Mon
По меньшей мере один ребенок погиб и еще шесть детей пострадали при обрушении надувного замка в Жироне (Испания), передают информагентства.Инцидент произошел на территории ресторана Caldes de Malavella. Пока взрослые отдыхали, дети играли в 40-метровом надувном замке. В какой-то момент он рухнул, отбросив детей на 10-20 метров. Наиболее тяжелые ранения получили шести- и девятилетняя девочки. Их доставили на вертолете в один из госпиталей Барселоны. Одна из них вскоре скончалась от полученных травм, а вторая находится в реанимации. Еще пятерых детей в возрасте от двух до одиннадцати лет доставили в местную больницу. В целом, полученные ими травмы оцениваются как средней тяжести. Причины инцидента выясняются.
 
 
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