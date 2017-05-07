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Мощный взрыв прогремел в Могадишо: сообщается об убитых и раненых

08.05.2017 19:20 — Новости Мира | БелТА  
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Мощный взрыв прогремел в Могадишо: сообщается об убитых и раненых
Фото Twitter
СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают о взрыве в центре столицы Сомали. Свидетели говорят, что слышали хлопок и наблюдали за облаком дыма, поднявшимся над городом. Кроме того, в отдельных районах города слышна беспорядочная стрельба.Пока известно о том, что как минимум пять человек погибли и еще около десяти получили ранения. По всей видимости, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
 
 
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