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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощный взрыв прогремел в Могадишо: сообщается об убитых и раненых Свидетели говорят, что слышали хлопок и наблюдали за облаком дыма, поднявшимся над городом. Кроме того, в отдельных районах города слышна беспорядочная стрельба.

СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают о взрыве в центре столицы Сомали. Свидетели говорят, что слышали хлопок и наблюдали за облаком дыма, поднявшимся над городом. Кроме того, в отдельных районах города слышна беспорядочная стрельба.Пока известно о том, что как минимум пять человек погибли и еще около десяти получили ранения. По всей видимости, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.