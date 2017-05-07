В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Чехии разбился планер, 60-летний пилот получил тяжелые травмы Серьезные ранения получил 60-летний пилот планера. Ему была оказана первая помощь, а затем его отвезли в больницу в городе Градец-Кралове.

Информагентства сообщают об инциденте с летательным аппаратом в районе города Яромерж, расположенного на севере Чехии. Свидетели видели, как небольшой планер рухнул на землю в стороне от жилой застройки. Они же вызвали медиков к месту крушения.Серьезные ранения получил 60-летний пилот планера. Ему была оказана первая помощь, а затем его отвезли в больницу в городе Градец-Кралове. Причины крушения планера выясняются. На месте инцидента долгое время работали спасатели и находился вертолет скорой помощи.