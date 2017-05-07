ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чехии разбился планер, 60-летний пилот получил тяжелые травмы

08.05.2017 19:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Чехии разбился планер, 60-летний пилот получил тяжелые травмы
Информагентства сообщают об инциденте с летательным аппаратом в районе города Яромерж, расположенного на севере Чехии. Свидетели видели, как небольшой планер рухнул на землю в стороне от жилой застройки. Они же вызвали медиков к месту крушения.Серьезные ранения получил 60-летний пилот планера. Ему была оказана первая помощь, а затем его отвезли в больницу в городе Градец-Кралове. Причины крушения планера выясняются. На месте инцидента долгое время работали спасатели и находился вертолет скорой помощи.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезные ранения получил 60-летний пилот планера. Ему была оказана первая помощь, а затем его отвезли в больницу в городе Градец-Кралове.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Мощный взрыв прогремел в Могадишо: сообщается об убитых и раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика