В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Башенный кран рухнул на частные дома в Красноярске По счастливой случайности ни один человек не погиб и не пострадал. Причиной падения башенного крана, вероятнее всего, стал сильный ветер, уже несколько дней дующий...

Информационные агентства сообщают о падении башенного крана в Октябрьском районе Красноярска. Многотонная конструкция упала на жилой дом и сильно повредила его.В результате инцидента пострадало как минимум одно здание. Также кран повредил припаркованный неподалеку грузовик. Не исключается и обрыв линий электропередач - известно, что в районе наблюдаются перебои со светом. По счастливой случайности ни один человек не погиб и не пострадал. Причиной падения башенного крана, вероятнее всего, стал сильный ветер, уже несколько дней дующий в Красноярске и окрестностях.