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Башенный кран рухнул на частные дома в Красноярске

08.05.2017 20:53 — Новости Мира | БелТА  
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Башенный кран рухнул на частные дома в Красноярске
Информационные агентства сообщают о падении башенного крана в Октябрьском районе Красноярска. Многотонная конструкция упала на жилой дом и сильно повредила его.В результате инцидента пострадало как минимум одно здание. Также кран повредил припаркованный неподалеку грузовик. Не исключается и обрыв линий электропередач - известно, что в районе наблюдаются перебои со светом. По счастливой случайности ни один человек не погиб и не пострадал. Причиной падения башенного крана, вероятнее всего, стал сильный ветер, уже несколько дней дующий в Красноярске и окрестностях.
 
 
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