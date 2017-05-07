ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из немецкого музея похитили диадему с 367 бриллиантами

08.05.2017 21:11 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Из немецкого музея похитили диадему с 367 бриллиантами
Кража произошла в Баденском земельном музее в Карлсруэ. Неизвестные выкрали золотую диадему, инкрустированную 367 бриллиантами и платиновыми вставками, сообщают информагентства.Украшение похитили из закрытой витрины в Тронном зале. Полиция сообщила, что замок не был выломан, поэтому нельзя говорить о том, что в момент кражи сработала сигнализация. Кроме того, сотрудники музея даже не могут точно сказать, когда похитили диадему - они просто давно не обращали на нее внимания.Ювелирное изделие было изготовлено в начале 20-го века и принадлежало графине Хильде фон Баден. Его рыночная стоимость превышает 1 млн евро. Полиция продолжает поиск преступников.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украшение похитили из закрытой витрины в Тронном зале. Полиция сообщила, что замок не был выломан, поэтому нельзя говорить о том, что в момент кражи сработала...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Башенный кран рухнул на частные дома в Красноярске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика