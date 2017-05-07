В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из немецкого музея похитили диадему с 367 бриллиантами Украшение похитили из закрытой витрины в Тронном зале. Полиция сообщила, что замок не был выломан, поэтому нельзя говорить о том, что в момент кражи сработала...

Кража произошла в Баденском земельном музее в Карлсруэ. Неизвестные выкрали золотую диадему, инкрустированную 367 бриллиантами и платиновыми вставками, сообщают информагентства.Украшение похитили из закрытой витрины в Тронном зале. Полиция сообщила, что замок не был выломан, поэтому нельзя говорить о том, что в момент кражи сработала сигнализация. Кроме того, сотрудники музея даже не могут точно сказать, когда похитили диадему - они просто давно не обращали на нее внимания.Ювелирное изделие было изготовлено в начале 20-го века и принадлежало графине Хильде фон Баден. Его рыночная стоимость превышает 1 млн евро. Полиция продолжает поиск преступников.