В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ливии продолжается зачистка Бенгази от исламистов Ливийская национальная армия (LNA), действующая на востоке страны под руководством Халифы Хафтара, в течение трех лет сражается за то, чтобы вернуть контроль над...

По словам медицинского чиновника, восточно-ливийские силы вошли в понедельник в два района Бенгази, где им по-прежнему оказывают сопротивление местные вооруженные боевики. В результате штурма военные потеряли по меньшей мере 12 человек убитыми в ходе перестрелок и подрывах на минах, передает Reuters. С раннего утра дороги в районы Сабри и Сук-эль-Хаут были перекрыты, а военные используют тяжелые орудия и реактивные самолеты для ликвидации сопротивления. Ливийская национальная армия (LNA), действующая на востоке страны под руководством Халифы Хафтара, в течение трех лет сражается за то, чтобы вернуть контроль над Бенгази и вытеснить оттуда исламистов и других противников."Штурм Сабри и Сук-эль-Хаут был организован по нескольким направлениям, а многочисленные мины-ловушки были обезврежены во время наступления", - заявил командир LNA Фадель аль-Хасси.Хасси также сказал, что они уничтожили террориста-смертника до того, как он смог атаковать военных.Источник также отметил, что в больницы были доставлены 12 убитых и 20 раненых бойцов ЛНА.