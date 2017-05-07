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В Ливии продолжается зачистка Бенгази от исламистов

08.05.2017 21:35 — Новости Мира | БелТА  
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В Ливии продолжается зачистка Бенгази от исламистов
По словам медицинского чиновника, восточно-ливийские силы вошли в понедельник в два района Бенгази, где им по-прежнему оказывают сопротивление местные вооруженные боевики. В результате штурма военные потеряли по меньшей мере 12 человек убитыми в ходе перестрелок и подрывах на минах, передает Reuters. С раннего утра дороги в районы Сабри и Сук-эль-Хаут были перекрыты, а военные используют тяжелые орудия и реактивные самолеты для ликвидации сопротивления. Ливийская национальная армия (LNA), действующая на востоке страны под руководством Халифы Хафтара, в течение трех лет сражается за то, чтобы вернуть контроль над Бенгази и вытеснить оттуда исламистов и других противников."Штурм Сабри и Сук-эль-Хаут был организован по нескольким направлениям, а многочисленные мины-ловушки были обезврежены во время наступления", - заявил командир LNA Фадель аль-Хасси.Хасси также сказал, что они уничтожили террориста-смертника до того, как он смог атаковать военных.Источник также отметил, что в больницы были доставлены 12 убитых и 20 раненых бойцов ЛНА.
 
 
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Ливийская национальная армия (LNA), действующая на востоке страны под руководством Халифы Хафтара, в течение трех лет сражается за то, чтобы вернуть контроль над...

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