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Две лодки с мигрантами затонули в Средиземном море

08.05.2017 21:57 — Новости Мира | БелТА  
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Две лодки с мигрантами затонули в Средиземном море
По меньшей мере одиннадцать человек погибли и около 200 числятся пропавшими без вести после того, как две лодки затонули у берегов Ливии, передают информагентства, ссылаясь на выживших.Первая затонувшая лодка представляла собой надувное судно, которое покинуло Ливию в пятницу утром. На ее борту находилось 132 человека. Известно, что лодка опрокинулась спустя всего несколько часов после отплытия.Около 50 мигрантов были извлечены из воды датским контейнеровозом "Александр Маерск", помощь у которого запросила итальянская береговая охрана. Они были доставлены в Поццалло (порт на юге Сицилии) в воскресенье.Выжившие сообщили, что среди пропавших без вести нет женщин и детей.В то же время тела 10 женщин и 1 ребенка были найдены в понедельник на пляже в Завии, в 50 километрах к западу от Триполи, со слов чиновника Ливийского Красного Полумесяца.Также в воскресенье семь мигрантов - женщина и шесть мужчин - были спасены ливийскими рыбаками и береговой охраной у побережья ливийской столицы. Они заявили, что отправились на лодке, на борту которой находилось по меньшей мере 120 человек, в том числе около 30 женщин и девять детей.Всего в пятницу и субботу в международных водах у побережья Ливии и в итальянских территориальных водах было спасено более 6000 мигрантов, а еще несколько сотен человек были спасены в ливийских водах и возвращены в страну отправления.В течение 2017 года ожидается прибытие к берегам Италии около 250 тыс. мигрантов. Около 500 000 мигрантов были зарегистрированы в Италии в течение трех лет, охватывающих период 2014-2016 годов.
 
 
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Всего в пятницу и субботу в международных водах у побережья Ливии и в итальянских территориальных водах было спасено более 6000 мигрантов, а еще несколько сотен...

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