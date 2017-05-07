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В Москве за сутки выпала половина майской нормы осадков

08.05.2017 22:20 — Новости Мира | БелТА  
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В Москве за сутки выпала половина майской нормы осадков
Фото РИА
В российской столице за минувшие сутки выпало более 50% от месячной нормы осадков, сообщают информагентства со ссылкой на московское Метеобюро.На метеорологической станции ВДНХ в период с вечера 7 мая по вечер 8 мая зафиксировано примерно 27 мм осадков, что составляет 53% при норме для мая в 51 мм. Дождь в отдельных районах Москвы продолжится как минимум до утра 9 мая.В ночные часы температура воздуха в Москве не превысит 2-3 градусов Цельсия. Известно, что сегодня утром в городе шел мокрый снег плавно перешедший в затяжной дождь.
 
 
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На метеорологической станции ВДНХ в период с вечера 7 мая по вечер 8 мая зафиксировано примерно 27 мм осадков, что составляет 53% при норме для мая в 51 мм.

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