В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 18-колесный тягач опрокинулся в США О состоянии водителя ничего не сообщается. Неизвестна также и причина ДТП.

Шериф округа Ибервиль, штат Луизиана (США), сообщил об инциденте, из-за которого пришлось перекрыть движение на трассе. Он сказал, что на дороге перевернулся 18-колесный трейлер с прицепом, перевозивший пластиковые трубы.О состоянии водителя ничего не сообщается. Неизвестна также и причина ДТП.