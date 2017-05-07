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18-колесный тягач опрокинулся в США

08.05.2017 23:22 — Новости Мира | БелТА  
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18-колесный тягач опрокинулся в США
Шериф округа Ибервиль, штат Луизиана (США), сообщил об инциденте, из-за которого пришлось перекрыть движение на трассе. Он сказал, что на дороге перевернулся 18-колесный трейлер с прицепом, перевозивший пластиковые трубы.О состоянии водителя ничего не сообщается. Неизвестна также и причина ДТП.
 
 
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О состоянии водителя ничего не сообщается. Неизвестна также и причина ДТП.

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