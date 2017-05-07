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В Дубае портовый кран рухнул прямо во время работы
08.05.2017 23:41 — Новости Мира | БелТА
Момент падения портового крана в Дубае (ОАЭ) попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.The moment a giant crane collapses in Dubai after being hit by a ship
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Подробности инцидента не разглашаются, известно только, что прибывший к пристани в Джебель-Али корабль зацепил стрелу крана и опрокинул его.
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