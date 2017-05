В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Дубае портовый кран рухнул прямо во время работы Подробности инцидента не разглашаются, известно только, что прибывший к пристани в Джебель-Али корабль зацепил стрелу крана и опрокинул его.

Момент падения портового крана в Дубае (ОАЭ) попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.The moment a giant crane collapses in Dubai after being hit by a shipПодробности инцидента не разглашаются, известно только, что прибывший к пристани в Джебель-Али корабль зацепил стрелу крана и опрокинул его.