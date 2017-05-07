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В Дубае портовый кран рухнул прямо во время работы

08.05.2017 23:41 — Новости Мира | БелТА  
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В Дубае портовый кран рухнул прямо во время работы
Момент падения портового крана в Дубае (ОАЭ) попал на камеры видеонаблюдения. Известно, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек.The moment a giant crane collapses in Dubai after being hit by a shiphttps://t.co/niG0VsrAby pic.twitter.com/AFoxdomyeGПодробности инцидента не разглашаются, известно только, что прибывший к пристани в Джебель-Али корабль зацепил стрелу крана и опрокинул его.
 
 
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Подробности инцидента не разглашаются, известно только, что прибывший к пристани в Джебель-Али корабль зацепил стрелу крана и опрокинул его.

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