Работа, интеграция, солидарность. Какие вечные проблемы волновали французов перед выборами

Шартр — город к юго-западу от Парижа. Его называют городом «белых воротничков», здесь находятся крупные компании вроде французской парфюмерной Guerlain, датской фармацевтической Novo Nordisk. Уровень безработицы в Шартре на два пункта ниже среднего по стране в 10%, а средний годовой оклад составляет 30 тысяч евро. Результаты голосования в этом конкретном городе были близки к показателям общенационального голосования на последних четырех выборах.

В феврале агентство Reuters решило провести здесь небольшой опрос, который бы помог выяснить, что больше всего волнует французов в преддверии выборов. Было опрошено около 100 человек. Некоторые результаты с комментариями жителей можно посмотреть в фотопроекте.



Maurice Beauzac, 86 лет. На пенсии. Держит доску с надписью ««integrite» (интеграция). «Когда политик говорит вам, что он честен, вы хотели бы поверить ему, но вы не можете судить о книге по ее обложке».



Jean-Claude P, 68 лет. На пенсии. Держит доску с надписью «paix» (мир). «Я мечтаю о политике, которая даст нам работу и мир. Мир на Земле — самая важная вещь».



Malika Etchekopar-Etchart, 38 лет. Безработная. Держит доску с надписью «chomage» (безработица). «Все сложнее и сложнее найти работу. Несколько лет назад это можно было сделать намного проще.»



Stephane Dominois, 46 лет. Держит доску с надписью «logement» (жилье). «Каждый имеет право жить, но когда встает вопрос жилья, французы должны иметь приоритет».



Julien Ambrosio, 27 лет. Продавец. Держит доску с надписью «confiance» (доверие). «Мы должны быть способными доверять нашим политикам, но это все более сложно в связи с тем, что происходит в данный момент».



Marie-Francoise Lagente, 77 лет. На пенсии. Держит доску с надписью «интеграция» «Есть некоторые факторы, говорящие о том, что вы всегда будет иностранцем, если покинете свою страну. Я люблю путешествовать, но не верю, что мы сможем принять всех приезжающих в нашу страну».



Bruno Sauvage, 52 года. Безработный. Держит доску с надписью «коррупция». «Политики дают нам уроки, но лучше бы посмотрели на себя в зеркало».



Francois Dore, 83 года. На пенсии. Держит доску с надписью «sante» «здоровье». «У меня болят зубы и я не могу найти дантиста».



Mehdi Belhabassi, 21 год. Продавец. Держит доску с надписью «unite» (единство). «Для нас очень важно жить вместе в мире и уважении друг к другу. Не имеет значения, откуда ты, мы все французы и мы все равны».



Patricia Breard, 53 года. Медсестра. Держит доску с надписью «avenir des jeunes» (будущее для молодежи). «Я бы не хотела иметь детей сегодня. Я бы слишком беспокоилась об их будущем».



Bruno Grausem, 44 года. Торговый представитель. Держит доску с надписью «pouvoir d’achat» (покупательская способность). «Я бы хотел, чтобы люди что-то могли у меня купить, не задавая мне тысячи вопросов».



Christophe Rouze, 58 лет. Актер. Держит доску с надписью «integrite» (интеграция). «Политики просят нас доверять им, но мы чувствуем себя падшими людьми в большом фарсе».



Cathy Dos Santos, 21 год. Безработная. Держит доску с надписью «honnetete» (честность). «Быть честным означает голосовать согласно вашим чувствам и не позволять другим говорить вам, что вы должны делать».



Jean-Luc Pfister, 57 лет. Социальный работник. Держит доску с надписью «solidarite» (солидарность). «Нам нужно больше всего этого. Разрыв между богатыми и всеми остальными слишком велик».



Marie-Laure Mathonnat, 54 года. Работник общественного сектора. Держит доску с надписью «ecologie» (экология). «Мне надоела политика, я больше в нее не верю».